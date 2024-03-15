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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hepsiburada, kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını Birleşmiş Milletler CSW68’de anlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Hepsiburada, kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını Birleşmiş Milletler CSW68’de anlattı

        Hepsiburada, kadın girişimciliğini ve deprem bölgesindeki kadınları desteklemeye yönelik çalışmalarını uluslararası kamuoyu ile paylaşmak üzere Birleşmiş Milletler 68. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68) toplantılarına katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CSW68'e katılan Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin'i kabul etti. Dünya Teknoloji Borsası Nasdaq da Hepsiburada'yı kadınları destekleyen çalışmalarından ötürü kutlayarak, Times Meydanı'ndaki dijital panolarında Hepsiburada ve Türk bayrağı görsellerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:26
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        Kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalar, BM'de anlatıldı
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        Hepsiburada, Birleşmiş Milletler 68. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68) kapsamında New York, ABD’de düzenlenen toplantılarda kadın girişimciliğini ve kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını anlattı. Toplantılarda 2017 yılından itibaren sürdürülen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ve 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki kadın girişimcileri de desteklemeyi amaçlayan Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı.

        CSW68 programı kapsamında KAGİDER ile bir etkinlik de düzenleyen Hepsiburada’nın depremden etkilenen kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin tekrar ayağa kalkması ve bölge ekonomisinin tekrar inşa edilmesi için kadınlara verdiği destekler iyi örnekler olarak dünyayla paylaşıldı.

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        CSW68 kapsamında New York’ta temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hepsiburada CEO’su Gökçetekin’i kabul etti. Türk Evi’nde gerçekleşen kabul sırasında Hepsiburada CEO’su Gökçetekin, Bakan Göktaş’a, Hepsiburada'nın kadınların güçlendirilmesi için yaptığı çalışmaların yanı sıra deprem bölgesindeki kadın girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı.

        NASDAQ BORSASI'NDAN KUTLAMA

        Nasdaq Borsası da Hepsiburada'nın kadın girişimcilere verdiği desteği Times Meydanı’nda kutladı. Nasdaq Borsası’nın Times Meydanı'ndaki dijital panolarında, Hepsiburada ve Türk bayrağı görselleriyle “Nasdaq, kadınların güçlendirilmesine yönelik çığır açan çalışmalarından dolayı Hepsiburada’yı tebrik ediyor.” mesajı yayımlandı. Nasdaq’ın kutlama mesajından bir Türk şirketi olarak çok mutlu olduklarını dile getiren Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin şunları söyledi:

        “Hepsiburada olarak ülkemizi Nasdaq Teknoloji Borsası'nda gururla temsil ediyoruz. Nasdaq Teknoloji Borsası’ndaki bir kadın girişimci tarafından kurulmuş, bir kadın CEO tarafından yönetilen en büyük şirketiz. Çalışan gücümüzün yarısını da kadınlar oluşturuyor. Ülkemiz açısından, ülkemizi dünyaya tanıtmak adına önemli bir rol üstleniyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Bugün de bayrağımızı Times Meydanı'nda dalgalandırıyoruz."

        "DEPREM BÖLGESİNDE 5 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada olarak uzun yıllardır kadınların ekonomik hayatta var olmalarını desteklemek için çalıştıklarını ve bu çalışmaları CSW68 kapsamında Birleşmiş Milletler’de anlatma fırsatı bulduklarını dile getirerek, “Hepsiburada 2017 yılından bu yana yürüttüğü programlarla 50 bine yakın kadın girişimciye ulaştı. Deprem bölgesindeki girişimci kadınlara Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programımızla önemli destekler veriyoruz. Örnek gösterilen bu çalışmaları da anlatmak için CSW68 toplantılarına katıldık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Birleşmiş Milletler Kadın Kolu ve KAGİDER iş birliğiyle 'Kadının Emeği, Geleceğin Temeli' projesini hayata geçirdik. Depremden etkilenen kadınlar tarafından üretilen ürünleri bir destek kutusu olarak hiçbir ticari amaç gütmeden Hepsiburada’da satışa sunduk.” dedi.

        Gökçetekin, 6 Şubat depremlerinin ertesi günü binlerce çalışanıyla birlikte bölgeye gittiklerini ve bölgedeki kadın girişimcilere yönelik özel merkezler açtıklarını belirterek, “Muhteşem kadın girişimcilerimiz var ve depremin yaralarını Hepsiburada ile beraber sarıyorlar. Şu anda bölgede 3 bin 300 kadına ulaştık. Bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde ise 2030 yılına kadar 120 bin kadın girişimci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir kadın girişimci, etrafında yaklaşık 5-6 kişiye istihdam, 20'ye yakın kişiye pozitif sosyal etki sağlıyor. Bu konuda çok heyecanlıyız ve aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.

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