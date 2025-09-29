Hepsiburada, 2024 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olan Hepsiburada, bu yıl üçüncüsünü yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda çevresel, toplumsal ve yönetişim alanlarında “Hep Yanında” söylemiyle tanımladığı yeni stratejik yaklaşımını kamuoyuyla paylaştı.

Bu yıl ilk kez iklim bağlantılı risk ve fırsat analizini gerçekleştiren Hepsiburada, sürdürülebilirlik önceliklerini yeniden tanımlayarak bu öncelikleri “Gezegenin Yanında”, “Ekosistemin Yanında” ve “Güvenin Yanında” başlıkları altında topladı.

“PAYDAŞLARIMIZIN HEP YANINDA OLMAK, STRATEJİMİZİN KALBİNDE YER ALIYOR”

“Hepsiburada ‘Hep Yanında’ yaklaşımıyla her zaman olduğu gibi geleceğe dair de sorumluluk alarak kurumsal karar alma mekanizmalarımızı bu perspektifle şekillendiriyoruz” diyen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, şunları ifade etti:

“Bu rapor, sürdürülebilirlik anlayışımızın iş yapış biçimimize entegre olduğunun bir göstergesi. Gezegenin kaynaklarını korumak, toplumla birlikte büyümek ve güven ortamını teknolojiyle yeniden tanımlamak her zaman önceliğimiz. Çevre dostu uygulamalarımızdan girişimci kadınların desteklenmesine, yapay zekadan afet bölgesindeki işletmelere kadar geniş bir alanda paydaşlarımıza 'Hep Yanında' olma sözümüzü yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz.”

ÇEVRE DOSTU LOJİSTİKTE YENİ STANDARTLAR Hepsiburada, “Gezegenin Yanında” başlığı altında 2024 yılında çevresel sürdürülebilirlik alanında operasyonel dönüşümünü hızlandırdı. Özellikle ambalaj, lojistik ve döngüsel ekonomi alanlarında uygulamaya aldığı projeler, karbon emisyonlarını azaltma yönünde çözümler sunarken kaynak kullanımını da optimize etti. Ortak Barkod Sistemi sayesinde yalnızca 2024 yılı içinde 18 milyon adet etiketten tasarruf sağlandı. Bu uygulama hem kaynak verimliliği hem de operasyonel çeviklik açısından önemli bir kazanım sağladı. Hepsiburada’nın teslimat modeli de sürdürülebilirlik odağında dönüştü. 8.061 aktif HepsiMat noktası üzerinden günlük ortalama 3.700 teslimat gerçekleştirilerek karbon yoğun teslimat modellerine alternatif oluşturuldu. Lojistik yatırımları kapsamında filoya 26 yeni elektrikli araç dahil edilerek toplam 125 araca ulaşıldı. REKLAM 38 BİN ELEKTRONİK CİHAZ YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILDI Aynı müşteriye ait siparişlerin tek teslimatta birleştirilmesini sağlayan sipariş birleştirme projesinde de 2024 yılında 145 milyon siparişte ambalaj ve kargo hareketini azalttı. Döngüsel ekonomiye katkı sunan bir başka uygulama olan “Eskiyi Kapında Yenile” programı kapsamında, 2024 yılında yaklaşık 20 bin, programın başlangıcından bu yana ise 38 bin cihaz döngüsel ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca, 2024 yılı içinde yaklaşık 864 bin kilogram plastik atık geri dönüştürüldü, kaynak döngüselliği ve atık yönetimi konusunda güçlü bir ilerleme kaydedildi.

YAPAY ZEKA İLE GÜVEN TEMELLİ DENEYİM “Güvenin Yanında” odak alanında Hepsiburada, dijitalleşme ve yapay zeka temelli yatırımlarına hız verdi. Yapay zeka destekli çözümler sayesinde hem operasyonel verimlilik arttı hem de müşteri memnuniyetinde dikkat çekici bir yükseliş sağlandı. 2024 yılında müşteri memnuniyeti oranı %74’ten %85’e çıkarken, Net Tavsiye Skoru (NPS) 74 olarak kaydedildi. Şirket, veri güvenliği süreçlerini uluslararası standartlara uygun şekilde yönetmeye devam ediyor; dijital güven, etik iş yapış ve sorumlu pazarlama ilkelerini tüm süreçlerine entegre ediyor. KADINLARLA GÜÇLENEN, YERELDEN BÜYÜYEN BİR EKONOMİ “Ekosistemin Yanında” başlığı altında girişimci kadınlar, yerel üreticiler ve afet bölgesindeki işletmeler için toplumsal yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Cem Tanır, “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı kapsamında 2017’den beri toplamda 65 binden fazla girişimci kadını e-ticarete kazandırdık ve 300'ün üzerinde kadın kooperatifini e-ticaretle buluşturduk. Bu çalışmaları, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü ile daha da ileriye taşıdık. 2030’da 120 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca HepsiTürkiye’den, HepsiYürekten, Bir Gülüş Yeter, Yarınlara Söz, Patili Dostlara Destek ve Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü gibi proje ve programlarımızla yerel üreticileri ve kooperatifleri destekliyor, sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlıyor ve sosyal etki çalışmalarımızla binlerce kişiye ulaşıyoruz” dedi.