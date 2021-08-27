NASDAQ’taki ilk sonuçlarını duyurdu

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ABD NASDAQ Borsası’nda kote olan ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada’nın toplam platform satışları 2021’in ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58.2 artarak 10.4 milyar TL’ye ulaştı. 1 Temmuz’da NASDAQ Borsası’nda gerçekleşen halka arzı sonrası ilk finansal sonuçlarını açıklayan Hepsiburada, 2021’in ilk yarısı sonunda Pazaryeri’ne üye şirketlerin satışlarının Hepsiburada platformundan gerçekleşen toplam satışların yüzde 69’una eriştiğini duyurdu.

Açıklanan verilere göre pazaryerinde satış yapan şirketlerin sayısı 2021’in 2. çeyreğinin sonunda geçen yıla oranla ikiye katlanırken,

2021 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.9’luk artışla ulaşılan 13.1 milyon siparişle Hepsiburada platformundaki tüm zamanların 3 aylık sipariş rekoru kırıldı. Yılın ilk yarısında Hepsiburada platformunda satışa sunulan ürün sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık 2 katına çıkarken, sipariş adedindeki artış ise yüzde 43.9 olarak gerçekleşti.

Şirket, 2021 sonu itibarıyla toplam platform satışlarının 28-29 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

SİPARİŞ ADEDİ REKOR KIRDI

Çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında finansal sonuçları değerlendiren Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Bugün itibarıyla toplam platform satışlarımızın değer bazında yaklaşık yüzde 70’ini Hepsiburada Pazaryeri’nde mağaza açan KOBİ’lerimiz gerçekleştiriyor. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL’lik işlem hacmine imza atmıştık. 2021 ilk yarı sonuçları da şirketimizin güçlü performansını ve büyümeye odaklandığını kanıtlıyor” dedi.

Sipariş adetlerinin bu çeyrekte 13 milyon ile rekor kırdığını söyleyen Emirdağ, “İkinci çeyrekte daha fazla aktif müşteriye, artan sipariş sıklığına, daha fazla aktif satıcı sayısına ve daha çok ürün sayısına ulaştık. Hem elektronikte hem elektronik dışındaki toplam büyüme çizgisi, Hepsiexpress ve henüz Haziran 2021’de devreye giren HepsiPay Cüzdanım gibi yeni stratejik alanlarımızla da desteklendi. 1 Temmuz’da yaptığımız halka arzdan toplam 700 milyon dolarlık kaynak yarattık. Bu kaynak ve güçlü bilançomuzun da yardımıyla Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HİSSELERİ YÜZDE 25 DÜŞTÜ

Bu yılın ikinci çeyreğinde satışları yüzde 5.2 artışla 1.75 milyar TL’ye, brüt ürün değeri ise yüzde 38.2 artarak, 5.9 milyar TL’ye çıkan Hepsiburada’nın faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını gösteren FAVÖK’ü ise satışları artırma odaklı yatırım, reklam ve pazarlama harcamaları nedeniyle eksiye döndü.

Geçen yılın aynı döneminde 71.1 milyon lira olan FAVÖK, bu yılın ikinci çeyreğinde ise eksi 188.6 milyon lira oldu. Şirket ayrıca ikinci çeyrekte yazılım ve ekipman alımlarını kapsayan 44.7 milyon lira yatırım yaptı.

Sonuçların duyurulmasının ardından Hepsiburada’nın NASDAQ’ta işlem gören hisseleri yüzde 25'ten fazla değer kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A PLAKET

NASDAQ Borsası’nda halka açılan ilk Türk şirketi olan Hepsiburada’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Hanzade Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir teşekkür ziyaretinde bulunarak halka arz süreci ile ilgili bilgi verdi. Doğan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halka açılma sürecini temsil eden bir plaket takdim ettiklerini söyledi.

Halka arz sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği samimi destekten dolayı kendisine teşekkür ettiğini aktaran Doğan, "Cumhurbaşkanımızın ülkemizin küresel teknoloji rekabetinde ön saflarda yer almasına atfettiği önem ve iş dünyamıza bu istikametteki telkinleri bizlere yol gösteriyor, cesaret veriyor" dedi.