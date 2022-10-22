Hemşire Nedir, Nasıl Olunur ve Şartları Neler? Hemşire Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir?

Hemşire Nasıl Olunur?

Hemşire olmak bazı kişilerin hayalidir ve bunun için uğraşırlar. Hemşire olmak isteyen kişilerin belli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Pek çok fiziki özelliğin yanında psikolojik özellik ve yeterliliklerde gerekli olmaktadır. Örneğin hemşirelerin vicdanlı, şefkatli, sevgi dolu olması gerekmektedir. Bunların yanında soğuk kanlı ve çözüm üretebilen bir kişilik olmak da faydalı olabilmektedir. Dolayısıyla hemşire nasıl olunur? Diye merak edenlere öncelikle bu temel özelliklerin hemşirelerde bulunması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında anatomi, tıp ve biyoloji gibi bilimlere hemşirelerin ilgisinin olması gerekmektedir. Hemşire olmak isteyenler lisede sağlıklı bölümlerine giderek ilk adımı atabilecekleri gibi, üniversitede de hemşirelik meslek yüksek okulu ya da sağlık bilimleri fakültesine de gidebilirler. Bu tamamen kişinin karar vermesiyle ilgilidir.

Hemşire Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir?

Hemşire olmak isteyenler hemşire olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir? Diye merak etmektedir. Bunun için çeşitli seçenekler vardır. Bunlardan biri lise eğitimini sağlık meslek lisesinde alıp ardından iki senelik sağlık meslek yüksek okullarını bitirmektir. Yalnızca sağlık meslek lisesi bitiren kişiler de mezuniyet sonrasında hemşire yardımcısı pozisyonunda çalışabilmektedir. Ancak mutlaka hemşire olmak için en az ön lisans eğitimi veren sağlık meslek yüksek okullarını bitirmeleri gerekmektedir. Bir diğer seçenekse üniversitelerin dört senelik lisans eğitimi veren sağlık bilimleri fakültesini bitirmektir.

Hemşire Olmak İçin Kaç Yıl Okumak Gerekir?

Hemşire olmak isteyen kişiler çoğunlukla hemşire olmak için kaç yıl okumak gerekir? Diye merak etmektedir. Bu durum kişinin tercihine göre değişebilmektedir. Bazen 3 sene sağlık meslek lise lise 2 sene de sağlık meslek yüksekokulu bitirip hemşire olunabilir. Bir başka seçenek de direkt 4 senelik lisans eğitimini sağlık bilimleri fakültesinde tamamlayarak da hemşire olabilmek mümkündür. Bu durumda seçenek kişiye aittir.

Hemşire Olmak İçin Şartlar

Hemşire olmak için şartlar arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Üniversite ya da meslek yüksek okullarının hemşirelik bölümlerini bitirmek.

Sorun çözebilme konusunda becerikli olmak.

Dikkat eksiliği sorunun olmaması.

Detaylara önem vermek ve detaylı düşünmek.

İnsanları sevmek, onlara hoşgörülü ve şefkatli olmak.

Doktorlar tarafından kendilerine verilen talimatları en doğru şekilde uygulayabilmek ve özveri sahibi olmak.

Panik atak benzeri psikolojik sorunlarının olmaması.

Kan, doku, organ, kesik vb. konularda korkusuz olmak.