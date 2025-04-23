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        Haberler Yaşam Hem yüksek proteinli hem lifli... Diyet listelerinin parlayan yıldızı beyaz kinoayı daha sık tüketmeniz için 7 sebep

        Diyet listelerinin parlayan yıldızı beyaz kinoayı daha sık tüketmeniz için 7 sebep

        Sosyal medyanın da etkisiyle birden popüler olan sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapma rutinleri hayatımıza daha önceleri pek de aşina olmadığımız yeni besinler dahil etti. Onlardan biri de kinoa. Hem yüksek protein oranı hem de sağlıklı lif kaynağı olması nedeniyle sık sık önerilen kinoaya yakından bakmaya hazır mısınız?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 08:30 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:30
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        Beyaz kinoayı tüketmek için 7 sebep
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        İlk bakışta Türk mutfağında bayılarak tükettiğimiz kuskusa benziyor, tahıl gibi ama aslında tahıl değil. Bitkisel ürünler arasında öne çıkan protein oranına sahip ama bitki de değil. Tohum olduğu söyleniyor ama baklagillere de iyi bir alternatif... Beslenme listelerinde karbonhidrat grubunun içinde yer alıyor. Tabak dengelemeye kafa yoran herkesin karşısına çıkan süper besin kinoayı isterseniz pilav gibi yemeğinize eşlikçi yapabilirsiniz.

        Yemeklerin yanında olmaz belki ama salatalara eklesek diyenler burada mı? Ekleyebilirler! Rengârenk sebzeler ve meyvelerle zenginleştirdiğiniz salataların doyuruculuğunu artırmak için kinoanın kapısına dayanabilirsiniz. Sonuçta hem kompleks bir karbonhidrat hem de "protein deposu." Evet, faydalı bir yiyecek olduğu kesin ama gerçekten bu kinoa tam olarak ne işe yarıyor? Gelin, ana vatanı olan Güney Amerika'dan dünyanın dört bir yanına yayılan kinoayı sofralarımıza daha sık davet etmemizi kolaylaştıracak 7 sebebe beraber bakalım...

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        1) Gerçek bir protein kaynağı

        Hayvansal protein kaynaklarını sık tüketemeyen ya da tüketmek istemeyenler için protein kaynaklarının çeşitlendirilebilmesi oldukça önemli. Bitkisel protein kaynaklarından biri olan kinoa, bitkisel kaynaklı olmasına rağmen tüm temel amino asitlere sahiptir. Özellikle vejetaryen ya da vegan beslenenler için vazgeçilmez bir besindir denebilir.

        2) Glütensiz beslenmek isteyenler buraya

        Son zamanların bir diğer popüler beslenme tarzı olan glütensiz beslenme akımı da kinoadan faydalanabilir çünkü kinoa glüten içermez. Ayrıca sadece bu popüler akıma kapılanlar için değil, sağlığı için glüten tüketmeyenler, glüten hassasiyeti olanlar ya da direkt çölyak hastalığına sahip olanlar için kinoa kurtarıcı bir besin olabilir.

        3) Uzun süre tok tutar

        Kinoa, yüksek lifli yapısı ve ilk maddede belirttiğimiz gibi yüksek protein oranı sayesinde sindirimi uzun süren ve tüketildiğinde uzun süre tok hissedilmesini sağlayan bir besindir. Ayrıca glisemik indeksi düşük besinlerden olduğu için kan şekerini de dengeler bu şekilde de tokluk hissini uzatır.

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        4) Vitamin ve mineral zengini

        Kinoa tüm bunların yanında bir de besin değeri çok yüksek olan bir besin olma özelliği taşır. Protein ve lif zengini olmakla kalmaz; magnezyum, demir, çinko, potasyum ve B vitaminleri bakımından da oldukça iyi bir kaynak olma özelliği taşır. Eğer demir eksikliğiniz varsa kinoayı salatalarına ufak ufak eklemeye başlayabilirsiniz.

        5) Kolay hazırlanır ve çabucak pişer

        Bilmediğimiz yiyeceklerden uzak durmamızın sebeplerinden biri de onları nasıl tüketeceğimizi tam olarak bilmiyor olmamız. Ama kinoa konusunda panik yapmamıza gerek yok, pişirilmesi oldukça kolaydır. Soğuk su altında biraz yıkadıktan sonra bir bardağa iki bardak ölçüsüyle kaynamaya alabilirsiniz. Kaynadığında altını kısıp 15 dakika pişirin ve kinoa hazır. Siz salatanızı yaparken bile kinoanız hazır olabilir!

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        6) Kolesterol dostudur

        A,B,C ve K vitaminlerini bakımından zengin olmasıyla dikkat çeken kinoa kolesterol dostudur. Demir eksikliği sürecinde tüketebileceğinizi zaten yukarıda söylemiştik. Kalp damar hastalıklarından muzdarip olanlar için de güvenli bir besindir.

        7) Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır

        Kinao, içeriğindeki bazı antioksidanlar sayesinde hem hücre yenilenmesini hızlandırır hem de metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardım eder. Zaten lifli yapısıyla sindirim dostu olduğunu söylemiştik. Düşük glisemik indeksine sahip olmasının yanına metabolizmayı hızlandırması özelliğini de ekleyince sağlıklı beslenmeye çalışan, spor yapan ya da zayıflamak isteyenler için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz.

        100 gram haşlanmış kinoanın içinde yaklaşık olarak 21 gram karbonhidrat, 4.4 gram protein ve 1.92 gram yağ bulunur. 100 gram haşlanmış kinoa 120 kaloridir.

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