Hem sıfır hem de ikinci elde büyüyecek

MG ve Suzuki gibi markaların Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv, 2021'de 3 kat büyüme hedefi açıkladı.

Geride bırakılan 2021'i değerlendiren ve 2022 hedeflerini açıklayan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, uzun vadeli stratejilerini elektrikli mobilite etrafında ördüklerini bildirdi.

Dağtekin, elektrikli araçlara yatırım yaptıklarını kaydederek, "Öyle ki, elektrikli araçların henüz ülkemizdeki payının düşük olmasına ve ticaretindeki zorluklara rağmen 2021’de ülkemizde satışına yeni başladığımız MG markasının ülke lansmanını yüzde 100 elektrikli modeliyle yaptık. 6 ay sonunda elektrikli otomobil pazarında yüzde 15’in üzerinde bir pay elde ettik. Eş zamanlı olarak Suzuki’de hibrit modellere geçişi tamamladık ve toplam Suzuki satışımız içinde hibrit payı yüzde 90’nın üzerine çıktı" dedi.

2022'de büyümeye devam edeceklerini aktaran Dağtekin, "2021 yıl sonunda 3 kat büyüme ile toplam ciromuzu 1.5 milyar TL’ye ulaştırmayı hedeflerken, aramıza katılan yeni markalarımıza paralel olarak hızla büyüyen bir ekibiz. Amacımız 2022 yılında da tüm markalarımızda ve işlerimizde kararlılıkla büyümeye devam etmek. Ancak öne çıkacak işlerimiz, doğal olarak portföyümüze eklediğimiz yeni markalarımızın tempo yakalamasını sağlamak olacak. Otomobilde MG, motosiklette KYMCO ve hacimsel olarak önemli bir büyümeyi de ikinci el ve kiralama platformumuz Suvmarket ile hedefliyoruz" hedeflerini paylaştı.