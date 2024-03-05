Hem misafirlere hem de kahvaltıya hazırlayabileceğiniz ton balıklı yumurtalı kaşarlı bun ekmek tarifi

Asya'ya özgü olarak bilinen bun ekmekler, yumuşak yapıları sayesinde sık tercih edilen yiyeceklerden birisidir. İçini istediğiniz gibi doldurabileceğiniz bu hamurlar, hem kahvaltı için hem de misafir geldiği zamanlarda hazırlayabileceğiniz bir alternatif olabilir. İşte, ton balıklı yumurtalı kaşarlı hamurun yapılışı...