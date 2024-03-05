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        Haberler Yemek Yapma Hem misafirlere hem de kahvaltıya hazırlayabileceğiniz ton balıklı yumurtalı kaşarlı bun ekmek tarifi

        Hem misafirlere hem de kahvaltıya hazırlayabileceğiniz ton balıklı yumurtalı kaşarlı bun ekmek tarifi

        Hamur işleri karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerdir ve insanlar tarafından genellikle sevilerek tüketilir. İçi kolayca doldurulan bun ekmekler ise misafirleriniz geldiğinizde farklı bir alternatif olabilir. İşte, sizin için ton balıklı kaşarlı yumuşacık bun ekmek tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:32
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        • 1

          Asya'ya özgü olarak bilinen bun ekmekler, yumuşak yapıları sayesinde sık tercih edilen yiyeceklerden birisidir. İçini istediğiniz gibi doldurabileceğiniz bu hamurlar, hem kahvaltı için hem de misafir geldiği zamanlarda hazırlayabileceğiniz bir alternatif olabilir. İşte, ton balıklı yumurtalı kaşarlı hamurun yapılışı...

        • 2

          TON BALIKLI YUMURTALI KAŞARLI BUN EKMEK

          MALZEMELER:

          2 su bardağı un

          2 yemek kaşığı şeker (30 gram)

          Yarım çay kaşığı tuz

          7 gram kuru maya

          1 yumurta

          1 su bardağı (200 ml) süt

          2 yemek kaşığı (30 gram) tuzsuz tereyağı

        • 3

          İÇ HARCI İÇİN:

          1 adet konserve ton balığı

          6 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı artırılıp azaltılabilir)

          1 adet yeşil biber

          1 adet soğan

          1 tatlı kaşığı hardal

          1 çay kaşığı kekik

          Yarım çay kaşığı tuz

          2 adet haşlanmış yumurta

          İstediğiniz baharatlar

          Cheddar veya istediğiniz bir eriyen peynir

        • 4

          YAPILIŞI:

          Derin bir kabın içerisine unu, şekeri, tuzu, mayayı ekleyin. Üzerine yumurtasını da kırın.

          Oda sıcaklığında olan sütünüzü ve tereyağınızı da ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurmaya başlayın.

        • 5

          Hamuru tezgahınızın üzerine alın ve elinizle açtıktan sonra rulo haline getirin.

          Rulo haline getirdiğiniz hamurunuzu 9 küçük parçaya bölün.

        • 6

          Böldüğünüz parçaları yuvarlak büyük toplar haline getirin.

          Bir tepsiye yağlı kağıt serin ve üzerine toplarınızı yerleştirin. Fırınınızın sıcak ayarını açın ve fırında 1 saat kabarmasını bekleyin.

        • 7

          Bu aşamada ekmeğinizin iç harcını hazırlayabilirsiniz. Derin bir kaba yağını süzdüğünüz ton balığınızı ekleyin.

          Daha sonra küp şekilde doğradığınız biber ve soğanınızı ekleyin.

        • 8

          Haşladığınız yumurtaları küçük küpler şekilde keserek kabın içerisine koyun.

          Bununla birlikte içerisine kekik, tuz, mayonez, hardal ve diğer istediğiniz baharatları da ekleyin. Hepsini bulamaç haline gelene kadar karıştırın.

        • 9

          Fırından aldığınız hamurunuzu tezgahın üzerine alın. Daha sonra hamurları parçalara bölün. Bu aşamada fırın tepsinizi bir kenarda hazır şekilde bekletin.

          Böldüğünüz parçaları yuvarlak hamurlar haline getirin. Yuvarlak hamurunuzu bir oklava yardımıyla içi doldurabilecek büyüklüğe gelene kadar açın.

        • 10

          Açtığınız hamurun içine önce cheddar peynirinizi -istediğiniz bir kaşar peyniri de olur- yerleştirin.

          Sonra üzerine iç harcınızdan bir kaşık ekleyin. Hamurunuzu büyük bir poğaça gibi kenarından toparlayarak kapatın.

        • 11

          Yuvarlak şekle gelen hamurunuzun üzerine tereyağı sürün.

          Bir kaba galeta unu dökün ve hamurunuzun tereyağı sürdüğünüz tarafını bu una batırın.

        • 12

          Bu işlemi tüm hamur ekmeklerinizde tekrarlayın.

          Daha önceden kenarda beklettiğiniz fırın tepsinizi alın ve ekmeklerinizi içine yerleştirin.

        • 13

          180 derece fırında 25 dakika boyunca pişirin.

          Fırından çıkarttığınız bun ekmeklerinizi bir tabağa alarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

          Kaynak: Miopogon

          Fotoğraf kaynakları: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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