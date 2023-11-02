Hem komik hem dahice! İşte en yaratıcı masaüstü duvar kağıtları
Masaüstü duvar kağıdı seçimi çok basit gibi gözükebilir ama işin içine biraz yaratıcılık girdiğinde ufak bir seçim; sizi, karakterinizi ve mizah seviyenizi yansıtır.
- 1
"Oğlumun masaüstü arka planıyla daha fazla gurur duyamazdım."
- 2
"Yeni duvar kağıdım."
- 3
"Üniversitedeki ilk yılımdaki yatak odamın manzarası."
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- 4
"Yeni masaüstü arka planım."
- 5
"Zürafalı masaüstü arka planı."
- 6
"Organizasyon becerilerim hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum."
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- 7
"İş arkadaşımın masaüstü arka planı."
- 8
"4 monitörlü kurulum için en iyi duvar kağıdı."
- 9
"Muhteşem fikir."
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- 10
"İş bilgisayarımın masaüstünü değiştirmeye karar verdim."
Kaynak: Reddit, Imgur