Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Hem komik hem dahice! İşte en yaratıcı masaüstü duvar kağıtları

        Hem komik hem dahice! İşte en yaratıcı masaüstü duvar kağıtları

        Masaüstü duvar kağıdı seçimi çok basit gibi gözükebilir ama işin içine biraz yaratıcılık girdiğinde ufak bir seçim; sizi, karakterinizi ve mizah seviyenizi yansıtır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Oğlumun masaüstü arka planıyla daha fazla gurur duyamazdım."

        • 2

          "Yeni duvar kağıdım."

        • 3

          "Üniversitedeki ilk yılımdaki yatak odamın manzarası."

        • 4

          "Yeni masaüstü arka planım."

        • 5

          "Zürafalı masaüstü arka planı."

        • 6

          "Organizasyon becerilerim hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum."

        • 7

          "İş arkadaşımın masaüstü arka planı."

        • 8

          "4 monitörlü kurulum için en iyi duvar kağıdı."

        • 9

          "Muhteşem fikir."

        • 10

          "İş bilgisayarımın masaüstünü değiştirmeye karar verdim."

          Kaynak: Reddit, Imgur

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Habertürk Anasayfa