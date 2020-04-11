11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Jan Koller (Bayern-Dortmund 09.11.2002)
Ligde karşı karşıya gelen 2 ezeli rakibin maçında Dortmund deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 geriye düşmüş ve Dortmund teknik direktörü Matthias Sammer 1'i zorunlu olmak üzere 63. dakikaya geldiğinde 3 oyuncu değişikliği hakkını doldurmuştu. Ne olduysa sonrasında oldu. Dortmund kalecisi Jens Lehmann 67. dakikada 2. sarı kartını görerek oyundan atıldı ve sarı siyahlılar 9 kişi kaldı. Kaleye takımın en uzun boylusu forvet Jan Koller geçti. Koller kalan sürede gol yemeyince Almanya'da haftanın kalecisi seçildi.
Daniel Pancu (Fenerbahçe-Beşiktaş 17.04.2005)
Fenerbahçe Stadı hali hazırda tarihe geçecek bir derbiye tanıklık ediyordu zaten... Dakikalar 80'e gelirken Beşiktaş deplasmanda 3-2 öndeydi. Fakat ne olduysa o dakikada oldu... Cordoba penaltıya sebebiyet vererek 80. dakikada oyundan atıldı. Beşiktaş'ın oyuncu değiştirme hakkı bitmiş olunca kaleye Pancu geçti. 84'te Alex'in penaltısını kurtaramadı ama doğru köşeyi bildi. Kalan dakikalarda da kurtarışlar da yaparak akın akın gelen Fenerbahçe'ye gol izni vermedi. Üstüne bir de 90. dakika Beşiktaş golü bulunca tarihin en unutulmaz hiayelerinden biri yazılmış oldu. Pancu da doğal olarak maçın en büyük kahramanı oldu.
Hayrettin Yerlikaya (Konyaspor-Sivasspor 10.09.2006)
Kırmızı kartların havada uçuştuğu karşılaşmada son olarak atılan isim Sivasspor'un kalecisi Petkoviç olunca kaleye Sivasspor'un emektar oyuncusu Hayrettin geçti. Hayrettin kısa sürede birçok kurtarışa imza atmasına rağmen Batista'nın şutunda refleks gösteremeyince maç 2-0 Konyaspor lehine sonuçlandı.
John Terry (Reading-Chelsea 14.10.2006)
Evet... Acaba der dediğinizi duyar gibiyiz... Bu maç maalesef o maç... Reading oyuncusu Stephen Hunt'ın dizinin daha maçın 20. saniyesinde Chelsea kalecisi Petr Cech'in kafasına gelmesi sonucu Çek kalecinin kafatası çatladı. Daha sonra başarılı kaleci bu sakatlığı atlatsa da kariyerinin sonuna kadar kendisi için yapılmış özel maskeyle futbol hayatına devam etti. İşte o maçta Chelsea'nin yakasını şanssızlıklar bırakmak bilmedi... Maçın son bölümlerinde bu defa Cehc'in yerine giren Cudicini ile Reading defans oyuncusu İbrahima Sonko çarpıştı. İtalyan kaleci de oyuna devam edemeyince ve değişiklik hakkı dolunca kaleye bu defa Chelsea'nin kaptanı John Terry geçti. Kalan sürede gol yemeyen Terry, takımının 1-0'lık galibiyetini korumayı başardı.
Hakan Balta (Manisaspor-Ankaraspor 12.11.2006)
Yıllar sonra Fenerbahçe'yi çalıştıracak iki teknik adam Ersun Yanal ile Aykut Kocaman 2006'da birbirlerine rakip olmuşlardı. Manisaspor evinde Ankaraspor'u ağırlarken Selçuk İnan'ın attığı golle Manisaspor öne geçmeyi başarmıştı. İkinci yarıda ise sahneye Bilal Kısa çıktı ve durumu 1-1'e getirdi. Ankaraspor 73'te skoru 2-1'e taşırken 84. dakikada Manisaspor kalecisi Fevzi Tuncay ceza sahası dışında topla elle oynayınca oyundan atıldı. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayınca da kaleye Hakan Balta geçti. Fakat aynı pozisyonda Gökçek Vederson frikikten Hakan Balta'yı avladı ve maç 3-1 sona erdi.
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