Phil Jagielka (Sheffield United-Arsenal 30.12.2006)

Bilindiği gibi Premier Lig'de bir dönem kulübede sadece 5 tane yedek oyuncu bulundurulmasına izin veriliyordu. Bu da yedek oyuncuları seçmek için çok dikkatli olmayı gerektiriyordu. Sheffield United'da dönemin teknik direktörü Neil Warnock bu konuda radikal bir tavra sahipti. Daha sonra Premier Lig'in efsanevi defans oyuncuları arasında yer alacak Phil Jagielka'nın kalecilik yeteneklerine güvenen İngiliz teknik adam yedeklere bu sebeple bir kaleci koymuyordu. Menajerlik oyunu oynarken kimimilerimizin başvurduğu bu taktiği hayata döken Warnock en zorlu sınavlardan birinde bu tercihinin sonuçlarıyla baş başa kalmıştı. Sheffield kalecisi Paddy Kenny, Bramall Lane'de oynanan ve Sheffield United'ın 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 61. dakikasında sakatlanıyordu. Kaleye doğal olarak Jagielka geçti. Hocasının ona olan güveninin boşa olmadığını ortaya koyan Jagielka kalan sürede gol yemedi ve maçı ev sahibi 1-0 kazandı. Jagielka, o maçta daha sonraları Fenerbahçe'de de oynayacak Robin van Persie'nin de çok etkili bir şutunu çıkararak hafızalarda yer edinmişti.