Hem hava hem de yaşam sahasını on yıldır paylaşıyorlar

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde planör uçuş öğretmeni olarak görev yapan Yasdıman çiftinin yolu, 2011 yılında Eskişehir Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'nde kesişti.
Öğretmenlik eğitimine devre olarak başlayan Yasdıman çifti, çok iyi anlaştıklarını anlayınca evlenmeye karar verdi. Omuz omuza havacılık kariyerinde beraber ilerleyen Yasdıman ailesi, 4,5 yaşındaki minik kızlarına da havacılık sevgisini aşıladı.
- "Evlilik teklifini beraber gerçekleştirdiğimiz bir uçuşta yaptım"
Planör uçuş öğretmeni Emre Yasdıman, AA muhabirine, havacılık tutkusu sayesinde eşiyle tanıştığını söyledi.
Hayallerini birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Yasdıman, "Kafa yapımız, yaşam tarzımız ve uçma tutkumuzla birbirimize çok benzediğimizi anlayınca hayatlarımızı birleştirmeye karar verdik. 10 yıldır planör uçuş öğretmeni olarak görev yapıyoruz. Yaklaşık 5 aydır da KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde görev yapıyoruz." diye konuştu.
Eşiyle birlikte aynı mesleği ve mesaiyi paylaşmanın çok güzel olduğunu kaydeden Yasdıman, şöyle konuştu:
"Eşimle birlikte geleceğin pilotlarının yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Bildiklerimizi onlara öğretiyoruz. Akşama kadar aynı pisti, aynı kokpiti, aynı sahayı paylaşıyoruz. Beraber uçuyoruz ve eve de beraber dönüyoruz. Hem hava sahasını hem de yaşam sahasını beraber paylaşıyoruz. Hayatımızı birleştirme kararını da beraber uçtuğumuz bir uçuşta yaptığım evlilik teklifiyle almıştık. Planörde Kamile hocam önde, ben arkadaydım. Aşağıda kağıt hazırlamıştım. Daha sonra uçarken ön kokpite doğru evlilik teklifimin yazdığı kağıdı uzattım. Kendisi orada gördü. Sağ olsun beni de kırmadı. Hayatımıza beraber devam ediyoruz."
- "Birlikte uçmaktan, birlikte bu hayatı paylaşmaktan keyif alıyoruz"
Eşi gibi planör uçuş öğretmeni olan Kamile Yasdıman da hayatın her anını paylaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.
Havadayken birbirleri adına bazen heyecanlandıklarını, bazen de endişelendiklerini ifade eden Yasdıman, "Emre hocam hem hava sahasını hem de yerdeki yaşamı paylaştığımızı söyledi ama havada ve yerde beraber olmak, hem çok zor hem çok güzel hem de çok keyifli. Birlikte uçmaktan, birlikte bu hayatı paylaşmaktan keyif alıyoruz." dedi.
Yasdıman, 4,5 yaşındaki kızlarının da şimdiden havacılığa ilgi duyduğunu aktararak, şöyle devam etti:
"Kızım yeni yeni konuşmaya başlamıştı. Bir gün yemek yiyorduk o da mama sandalyesi üzerinde çorbasını kaşıklıyordu. Ben de bir şeyler okuyordum. Döndü birden 'ben pilot olmak istiyorum' dedi. Yemek boğazımda kaldı. Böyle bir şey beklemiyordum. O zaman kadar uçuş hattına da çok fazla gelmemişti ama bir şekilde konuşmalarımızdan etkilenmiş. Onun bu yönde bir ilgisi olunca biz de ufak bir uçuş yaptırdık. Bebek olmasına rağmen gayet soğukkanlıydı. İlerde pilot olmak isterse tabii ki destekleriz."
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