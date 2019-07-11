Hem borsa rekoru hem faiz düşüşü olmaz

FED’in faiz indirimine hazırlandığı bir dönemde ABD hisse senetlerinin temsilcisi S&P 500 Endeksi de tarihi en üst düzeye çıktı ve ilk kez 3 bin puanı aşarak 3.007 puana kadar yükseldi.

Mart 2016’de 2 bin puanı deviren endeks 3 yılı biraz aşan zamanda 3 bin puanı devirdi ve yüzde 50 prim yaptı. Dünya borsalarının ortalaması ise yüzde 45 yükseldi. ABD borsası biraz daha iyi performans gösterdi.

-Bir süre 3 bin puanın altında dalgalanan ve sınırı geçmekte zorlanan endeksin son atağı FED’in faiz indirimiyle ilişkili görülüyor.

-Aslında geçen Cuma günü açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verileri faiz indirimi ihtimalini zayıflatmıştı. Bu açıdan FED Başkanı Powell’ın Kongre konuşmaları merakla bekleniyordu.

AY SONU FAİZ İNDİRİMİ MASADA

-Dün Temsilciler Meclisi’nde konuşan ve soruları yanıtlayan Başkan Powell temmuz sonundaki toplantıda faiz indiriminin masada olduğunun sinyalini verdi.

- Güçlü istihdam verisi ardından FED başkanından gelen faiz indirim sinyalinin pozitif karşılanmasına rağmen, indirim oranının yarım puandan çeyrek puana düşeceği görüşü kuvvetlendi. Bu da pozitif etkiyi sınırlandırdı.

-İndirimin ardından FED’in durup verilerin çıkmasını beklemeyi tercih edeceği tahmin ediliyor.

ETKİSİ NE OLDU?

-ABD politika faizlerinin seyri başta ABD 10 yıllık tahvil faizlerini, doların değerini ve altın fiyatlarını etkiliyor. Bu çerçevede dolar gerilerken, altın toparlandı. Tüm gelişmekte olan piyasalar, gelişen ülke paraları bundan pozitif etkilendi. Elbette TL ve Türkiye piyasaları da kervana katıldı.

-FED’in ay sonunda yarım puana varan indirime gideceği beklentisinin güçlenmesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 Temmuz’da 1.94’e kadar inmişti. Bu ihtimalin azalması ve yerini çeyrek puanlık düşüşe bırakmasıyla dün 10 yıllık faizler 2.11’e kadar yükseldi.

-Dolar Endeksi de yüzde 0.30’luk küçük oranlı gevşeme gösterdi. Altının ons primi ise yüzde 1’i buldu ve fiyat yeniden 1.400 doların üzerine çıktı.

DOLARI DÜŞÜŞTE, ALTINI YÜKSELİŞTE TÖRPÜLER

-Powell’in verdiği mesajlar çerçevesinde FED’den yarım puan yerine çeyrek puanlık faiz indiriminin beklenmesi Türkiye için ehveni şer durum. Çünkü küresel çapta borçlanma faizlerini daha fazla düşürmeyecek gibi.

-Çeyrek puanlık indirim doların değerini pek düşürmeyecek veya koruyacak gibi görünüyor. Ama artırmayacak da. Altına da fazla değer kazandırmayacak.

BİRBİRİYLE ÇELİŞEN DURUM

-Zaten Başkan’ın faiz düşürme sinyali verdiği konuşması sürerken hisse senedi piyasasının rekor kırması bize başka bir durumu anlatıyor. Faiz düşürme ile hisse senedi piyasasının aynı dönemde rekor kırması birbiriyle çelişiyor.

-Çünkü bu rekoru getiren atmosfer, bize ABD ekonomisinde işlerin iyi gittiğini, önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdürebileceğine işaret ediyor.

-Hem büyüme olduğu için borsa rekor kıracak, hem de büyüme düşüyor gerekçesiyle faizlerin indirileceği durum birbiri ile çelişiyor. Eğer tek faiz düşüşü ile yetinilmez ve indirimlerde ısrar edilirse borsanın yükselişi aşırılaşarak balonlaşır ve bir süre sonra patlar.

FAİZ İNDİRİMİ BASKIDAN

-Buna karşılık sınırlı bir faiz indirimine gidilecek olmasını, Trump’ın bastırmasına ve FED’in üzerinde kurduğu baskıyı hafifletmek amacına yoruyoruz.

-FED Başkanı Powell’ın “Trump git derse bırakıp gider misiniz” sorusuna “Elbette hayır, 4 yıllık görev süremi tamamlamak niyetindeyim” yanıtını vermesi de, çatışmanın önümüzdeki dönemde süreceğini ve belki daha şiddetleneceğini gösteriyor.