Hekimoğlu 11. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hekimoğlu 11. son bölümde İpek'in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu'nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder.

Peki Hekimoğlu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU 11. BÖLÜM ÖZETİ

Tanık koruma programındaki adamın gizlediği sır ne?

Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap'a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

Öte yandan, İpek'in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu'nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder.

Hekimoğlu'nu,Vahap'a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek'i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi?