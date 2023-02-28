HABERTURK.COM



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi’nde tiyatro eğitimi alan öğrenciler, depremden etkilenen kardeşleri için oyuncak ve kitap kampanyası düzenliyor. 5 Mart Pazar günü çocuk oyunlarıyla perdelerini açacak olan İBB Şehir Tiyatroları, hediye oyuncak ve kitap kampanyasını da çocuk oyunlarıyla birlikte başlatıyor.

'Çocuklar El Ele Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe' başlığıyla başlatılan hediye kampanyasında, geleceğin sanatçısı olacak çocuklarımız, kardeşleri için bir duyarlılık ve farkındalık gelişmesine öncülük ediyor. Kampanyada, İstanbul’da yaşayan çocuklar, hediye paketlerine hem hediye kitap ya da oyuncağı hem de depremzede kardeşlerini teselli edecek duygu ve düşüncelerini ifade eden bir mektubu koyabilecek.

Çocuk Oyunları 5 Mart’ta Başlıyor

Çocuk Eğitim Birimi öğrencilerimizin öncülük ettiği “Çocuklar El Ele, Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe” kampanyası çerçevesinde 5 Mart’ta İBB Şehir Tiyatroları'nın bütün sahnelerinde, çocuk oyunları öncesinde başlatılacak kampanyaya hediyeler hafta içi de teslim edilebilecek.

Çocukların deprem bölgesindeki kardeşlerine yazacağı dayanışma ve kardeşlik mektupları, kitap ve oyuncak hediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kartal Lojistik Merkezi ve Yenikapı Kadir Topbaş Kültür Merkezi’ndeki toplama alanlarına ulaştırılarak, deprem bölgesindeki çocuklarımıza teslim edilecek.

Deprem Bölgesine Oyunlar Gidiyor

İBB Şehir Tiyatroları, pedagog ve psikologlarla yaptığı toplantılar ışığında, o bölgeye gidecek sanatçılarıyla özel çalışmalar yaparak hazırlıklarında sona geldi. Uzun vadede bir yıla yayılan etkinliklerle, sanatın iyileştirici gücünü deprem bölgesinde oyunlarıyla etkin kılmak için kapsamlı bir planlama yapılıyor. Teknik ve sanatçılardan oluşan bir ekip, deprem bölgesinde incelemelerini tamamladı. En kısa sürede başlayacak etkinlikler, öncelikle çocuklar ve anneler için başlatılacak. Sonrasında yetişkinler için de etkinlik ve oyunlar, programa alınacak.

ÖNERİLEN VİDEO