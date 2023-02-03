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ABD denetleme ve düzenleme kuruluşları, büyük hedge fonlarından (serbest yatırım fonu) Wall Street'in WhatsApp gibi resmi olmayan mesajlaşma platformlarını iş yapmak için kullanmasına yönelik soruşturmasının bir parçası olarak Point72 ve Citadel’in de aralarında yer aldığı kuruluşların çalışanlarının kişisel cep telefonlarını gözden geçirmeleri istendi.

KİŞİSEL MESAJLARLA MÜŞTERİ KAZANMA İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz günlerde Steve Cohen'in Point72 Varlık Yönetimi, Ken Griffin'in Kalesi ve diğer birkaç firmadan, onaylanmamış kanallardaki iş ilişkilerinin kanıtı için çalışanlarının cihazlarında araştırma yapmalarını istedi. SEC ayrıca aracı kurumların, para yöneticilerinin ve özel sermaye şirketlerinin uygulamalarını da araştırıyor.

Varlık yönetimi endüstrisi, SEC'in finans profesyonellerinin anlaşmaları kesmek, müşterileri kazanmak veya işlem yapmak gibi farklı alanlarda gayri resmi iletişimleri kullanıp kullanmadıklarına dair kapsamlı soruşturmasındaki yeni cephe olarak hızla ortaya çıkıyor.

Bloomberg’in bildirdiğine göre, Point72 ve Citadel firmalarının ismi kamuoyunda duyulmuş olsa da soruşturmaların diğer hedge fonlarına da giden daha geniş bir talebin parçası olduğu belirtiliyor. Konu ile ilgili söz konusu firmalar ve SEC’ten henüz resmi bir yorum gelmedi.

1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE CEZA

Başkan Gary Gensler yönetimindeki komisyon, bir şirketin uyum departmanının görüşü dışında yürütülen işlerin soruşturma kapsamındaki potansiyel hataların araştırılmasını engellendiğini savunarak konuyu bir odak noktası haline getirdi. SEC, ihlaller nedeniyle bankalara 1 milyar dolardan fazla para cezası verdi.

“CİDDİ GİZLİLİK İHLALLERİ SÖZ KONUSU!”

SEC daha önce yatırım firmalarından metinleri ve e-postalarının arşivlenmesi gereken politikalar ve kilit personel hakkında bilgi istemiş olsa da, cihazları görüntüleme ve inceleme talebi yeni bir soruşturma konusu oldu. Salı günü, üst düzey sanayi ticaret grupları, Gensler'e "ciddi gizlilik etkileri" olduğunu belirten bir mektup gönderdi.

Yönetilen Fonlar Birliği, Yatırım Şirketi Enstitüsü, Amerikan Yatırım Konseyi ve ABD Ticaret Odası tarafından imzalanan mektupta, insanların telefonlarının kopyalarını oluşturmanın, sağlık ve finansal bilgilerin yanı sıra kişisel şifreler ve özel hayat gibi yüksek önem taşıyan kişisel bilgileri ihlal ettiği vurgulandı.

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