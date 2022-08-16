HEDEFTEKİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux, çok özel bir görev için tekrardan çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya kalacaktır. Devereaux yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasında kalacaktır.