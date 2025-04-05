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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Hedefleri ayrı olan iki takım yarın başkent derbisinde karşılaşacak! - Futbol Haberleri

        Hedefleri ayrı olan iki takım yarın başkent derbisinde karşılaşacak!

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşılaşacak. MKE Ankaragücü, hafta içinde göreve getirdiği Mesut Bakkal yönetiminde ilk sınavını derbide verecek. Süper Lig hasretini dindirmek isteyen ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu göreve geldikten sonra çıkışa geçen Gençlerbirliği, zirve takibini derbi galibiyetiyle sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 05.04.2025 - 09:38
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        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

        Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'nün ev sahipliğinde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen çok kötü bir dönem geçiren MKE Ankaragücü, 31 hafta sonunda 38 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerin aksine başkentin diğer takımı Gençlerbirliği ise Süper Lig'e çıkmaya çalışıyor. 51 puanla 5. sırada olan kırmızı-siyahlılar, 2. sırada bulunan Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 5 puan gerisinde yer alıyor.

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        MKE ANKARAGÜCÜ, MESUT BAKKAL İLE İLK MAÇINA ÇIKACAK

        Bu sezon 5 farklı teknik adamla çalışan MKE Ankaragücü, hafta içinde göreve getirdiği Mesut Bakkal yönetiminde ilk sınavını derbide verecek.

        Geçen hafta Esenler Erokspor karşısında alınan yenilgi sonrası Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, göreve deneyimli teknik adam Bakkal'ı getirdi.

        Gençlerbirliği'nde de 3 farklı dönemde görev alan Mesut Bakkal, 2011 yılında ise MKE Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

        Bu sezon Sakaryaspor'u da çalıştıran Bakkal, bu ekiple Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

        MKE ANKARAGÜCÜ 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        MKE Ankaragücü, ligde son 3 maçtır kazanamıyor.

        Sarı-lacivertliler, son galibiyetini 6 Mart'ta Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşısında 3-0'la elde etmişti. Daha sonraki maçlarda Kocaelispor'la berabere kalan başkent ekibi, Alagöz Holding Iğdır FK ve Esenler Erokspor'a ise farklı yenildi.

        MKE Ankaragücü'nde kırmızı kart cezalısı Mert Çetin forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ile kaleci Ertaç Özbir'in durumu ise maç günü belli olacak.

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        GENÇLERBİRLİĞİ ZİRVEDEN KOPMAK İSTEMİYOR

        Süper Lig hasretini dindirmek isteyen ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu göreve geldikten sonra çıkışa geçen Gençlerbirliği, zirve takibini derbi galibiyetiyle sürdürmek istiyor.

        Geçen hafta Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u tek golle geçen Gençlerbirliği, lig ikincisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile üçüncü sıradaki Erzurumspor FK'nin karşılaşacağı haftayı fırsata çevirmeye çalışacak.

        Gençlerbirliği maçı kazanması durumunda 4. sıraya yükselecek ve önündeki iki takımdan en az biriyle de puan farkını azaltarak son 6 haftaya Süper Lig iddiasını güçlü şekilde sürdürerek girecek.

        Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı Ensar Kemaloğlu, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara 2 hafta sonra başlayan Amilton ise teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun şans vermesi durumunda derbide görev alabilecek.

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