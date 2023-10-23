Hedefi 12'den vuran başarılı tasarımlar
Tasarım, içinde sanat ve yaratıcılık barındıran bir alandır bu yüzden tasarım basit bir işten daha fazlasıdır; bir kişinin gününü aydınlatabilir ve yeni bir fikir için ilham kaynağı olabilir.
- 1
"Bu kişinin çöp kutularından yapılmış bir çöp kanalı var."
- 2
"Alışveriş merkezindeki musluk."
- 3
"Bahçemdeki sandalyeler alışveriş arabalarından yapılmış."
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- 4
"Top sandalye."
- 5
"Yerel bir yoga stüdyosunun kapısı."
- 6
"Suyu bu şekilde akan musluk."
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- 7
"Bugün karşılaştığım harika küçük mozaik."
- 8
"Tak tak."
- 9
"Yerel bir kuaför salonunun afişi."
Pediküre mi ihtiyacınız var?
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- 10
Danwer Su firmasının reklamında "İhtiyacınız olduğu kadar kullanın" yazıyor.
- 11
"Akordeon pencereler mini dış mekânlar yaratır."
- 12
"Bu çelik kapı penseden yapılmış."
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- 13
"Bu kapı."
- 14
"İspanya'da burnu olan bir sokak tabelası."
- 15
"Ofis dinlenme odam bir nedenden dolayı uçağın içi gibi tasarlandı."
Kaynak: Reddit
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