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        Haberler Yaşam Hedefi 12'den vuran başarılı tasarımlar

        Hedefi 12'den vuran başarılı tasarımlar

        Tasarım, içinde sanat ve yaratıcılık barındıran bir alandır bu yüzden tasarım basit bir işten daha fazlasıdır; bir kişinin gününü aydınlatabilir ve yeni bir fikir için ilham kaynağı olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:29
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        • 1

          "Bu kişinin çöp kutularından yapılmış bir çöp kanalı var."

        • 2

          "Alışveriş merkezindeki musluk."

        • 3

          "Bahçemdeki sandalyeler alışveriş arabalarından yapılmış."

        • 4

          "Top sandalye."

        • 5

          "Yerel bir yoga stüdyosunun kapısı."

        • 6

          "Suyu bu şekilde akan musluk."

        • 7

          "Bugün karşılaştığım harika küçük mozaik."

        • 8

          "Tak tak."

        • 9

          "Yerel bir kuaför salonunun afişi."

          Pediküre mi ihtiyacınız var?

        • 10

          Danwer Su firmasının reklamında "İhtiyacınız olduğu kadar kullanın" yazıyor.

        • 11

          "Akordeon pencereler mini dış mekânlar yaratır."

        • 12

          "Bu çelik kapı penseden yapılmış."

        • 13

          "Bu kapı."

        • 14

          "İspanya'da burnu olan bir sokak tabelası."

        • 15

          "Ofis dinlenme odam bir nedenden dolayı uçağın içi gibi tasarlandı."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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