Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri için geri sayım başladı. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz olacak Hedef Holding izahnamesi 7 Ekim'de onaylandı. İşte Hedef Holding halka arz hakkında merak edilenler...

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Borsa İstanbul'da gerçekleşecek olan Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak.

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HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

50.000.000 TL sermaye artırımı ile, 10.000.000 TL ortak satışı yolu ile toplamda 60.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulacağı Hedef Holding halka arzda hisse fiyatı 1,96 TL olarak belirlendi.

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ BORSA KODU NE?

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Hedef Holding halka arzında hisseler #HEDEF borsa kodu ile işlem görecek.