HDP'li eski belediye başkanı Betül Yaşar yurt dışına kaçarken yakalandı
PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle Bosna Hersek'e kaçmak isterken Sahbiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
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HDP'li eski belediye başkanı Betül Yaşar yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli polis ekipleri, bu sabah saat 06.00’da bir kadının hareketlerinden şüphelendi.
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Ekipler kadını durdurarak kimlik sordu. Kadın, Yüksel Yaşar adına düzenlenen kimliği polise verdi.
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Ekipler kimliğin sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kadının parmak izine bakıldı.
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İncelemede kadının eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu görüldü.
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Yaşar'ın GBT sorgusunda hakkında Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı olduğu anlaşıldı.
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Bunun üzerine Betül Yaşar polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Yaşar, işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
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Betül Yaşar'ın Bosna Hersek'e kaçmak için kardeşi Yüksel Yaşar adına sahte kimlik ve pasaport düzenlediği, tanınmamak için de havalimanına gelirken başörtüsü taktığı ortaya çıktı.
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Adli süreç sürüyor.