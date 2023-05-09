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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Barışın, adaletin gelmesini istiyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Şimdi 1 oy Yeşil Sol'a, 1 oy Kılıçdaroğlu'na diyoruz. Çünkü artık faşizmin gitmesini istiyoruz, baskıların durmasını istiyoruz. Bu ülkeye barışın, huzurun, refahın, adaletin, sevginin gelmesini istiyoruz" dedi

Giriş: 09.05.2023 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Barışın, adaletin gelmesini istiyoruz
Buldan: Barışın, adaletin gelmesini istiyoruz
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AA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Yeşil Sol'un altına mührü öyle bir vurun ki 50+1'i Recep Tayyip Erdoğan rüyasında bile görmesin. Şimdi 1 oy Yeşil Sol'a, 1 oy Kılıçdaroğlu'na diyoruz." dedi.

Buldan, Yeşil Sol Partisi'nin Iğdır'da Belediye Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Iğdır halkına bir vefa borcunun olduğunu söyledi.

Kendisinin Iğdır'dan iki dönem büyük oranlarla seçildiğini belirten Buldan, şöyle konuştu:

"Bir sözüm de küsenlere, darılanlara ve evinde oturanlara. Bu parti geçmişten beri herkese görev verdi. Bir dönem görev alanlar başka bir dönem görev almayınca küsüyorsa, darılıyorsa, evinde oturuyorsa o zaman bu mücadeleyi anlamamış demektir. Hiç kimsenin bu mücadeleye katkı sunmadan zarar vermesine asla müsaade etmeyiz. Onlar da bilsin ki bu onurlu, kıymetli mücadelede olmak herkesi yüceltir. Çünkü bu parti herkese kıymet vermiş, herkesi onurlandırmış, herkese görev vermiştir."

Buldan, Yeşil Sol Parti'ye destek isteyerek, "Oy kullanacağınız, sandığa gideceğiniz gün elinize pusulayı alın, hiçbir partiyi görmeyin, sadece Yeşil Sol Parti'yi görün. Yeşil Sol'un altına mührü öyle bir vurun ki 50+1'i Recep Tayyip Erdoğan rüyasında bile görmesin. Şimdi 1 oy Yeşil Sol'a, 1 oy Kılıçdaroğlu'na diyoruz. Çünkü artık faşizmin gitmesini istiyoruz, baskıların durmasını istiyoruz. Bu ülkeye barışın, huzurun, refahın, adaletin, sevginin gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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