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        Haberler Spor Futbol Haznedar İdman Ocağı-Zeytinburnu Yeşiltepe Spor maçında skandal görüntüler! 13 yaşındaki futbolculara saldırdılar! - Futbol Haberleri

        U14 maçında skandal görüntüler! 13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!

        Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasında oynanan U14 A Ligi final maçı sonunda taraftarlar sahaya indi. Yaşanan olayda 13 yaşındaki futbolcular ve teknik direktör darp edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:22 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:29
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        • 1

          U14 A Ligi final müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Haznedar İdman Ocağı ve Zeytinburnu Yeşiltepe Spor Güngören'de karşı karşıya geldi.

        • 2

          Müsabakanın son dakikalarına doğru Yeşiltepe oyuncusuna yapılan faule tepki gösteren Haznedar yöneticileri ile rakip yöneticiler arasında tartışma çıktı.

        • 3

          Haznedar, mücadeleyi 4-1 kazanırken, bitiş düdüğünün ardından onlarca taraftar sahaya indi.

        • 4

          Taraftarlar, 13-14 yaşındaki futbolcuların üzerine doğru koşarken, Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ'ı da darbetti.

        • 5

          Bilinç kaybı yaşayan Demirbağ, ambulansla hastaneye sevk edildi.

        • 6

          Zeytinburnu Yeşiltepe Spor yöneticileri, olaylardan ötürü Haznedar İdman Ocağı'ndan şikayetçi olacaklarını söyledi.

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