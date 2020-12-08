Hazırladığı 360 derece videolarla insanları "evde kalmaya" davet ediyor

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojiyi yakından takip ettiğini, güncel görüntü sistemleriyle farklı içerikler üretmeye özen gösterdiğini söyledi.
Bugünlerde çok kullanılan yeni nesil kameralardan birinin, 360 derece VR kameralar olduğuna işaret eden Kahraman, bu kamerayla gittiği yerleri, insanların her zaman gidemeyeceği, merak ettiği yerleri, hobi olarak ilgilendikleri birtakım etkinlikleri ve faaliyetleri görüntüleyip sosyal medya ile video barındırma sitesi hesabından paylaştığını kaydetti.
"Havacılık, motosiklet, otomobil sürüşleriyle ilgili videolar çekiyorum. Turizm yerleri, tarihi ören yerlerini 360 derece VR videolar çekiyorum. Belediyeler için çalışmalar yapıyorum. Sürekli olarak 360 derece VR görüntü üretiyor ve bunları sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum." diyen Kahraman, salgın döneminde evde daha fazla vakit geçirenler için farklı içerikler üretmeye çalıştığını dile getirdi.
- "Havacılıkla ilgili yaptığımız videolara çok fazla rağbet var"
Kahraman, şunları kaydetti:
"Kocaeli'nin tarihi mekanları, saat kulesi, müzelerinde çekimler yapıyor, sosyal medyada paylaşıyorum. İnsanlar bunlardan faydalansın, bilgi sahibi olsunlar, onlar için alternatif bir gezi programı olsun. Özellikle havacılıkla ilgili yaptığımız videolara çok fazla rağbet var. Aynı şekilde hobi amaçlı otomobil ve motosikletle ilgili videolarımız var, onlarda da ciddi anlamda izlenme oluyor. Bu videolar global anlamda izleniyor, yalnızca Türkler değil, çeşitli ülkelerden insanlar videoları seyrediyor, yorumlar yapıyor."
360 derece video ile cep telefonu ekranları ve bilgisayar monitörlerinden mekanı ve çekilen yeri seyredebilmenin dışında VR gözlüklerle bir anda ortamın içine girildiğini anlatan Kahraman, "360 derece görüntünün hissiyatı daha fazla. İnsanlara gezinti imkanı sağlıyor ve gidemediği, göremediği herhangi bir yeri 360 derece gözlükle deneyimlemeyi sağlıyor." dedi.
Kahraman, Kovid-19 salgını sürecinde, belediyelerin tanıtımına yönelik bu tarz ihtiyaçların ortaya çıktığına işaret ederek "Belediyelerin çeşitli organizasyonlarında 360 derece videolar, o ortamı insanların deneyimlemeleri açısından oldukça ilgi görüyor. Pandemide insanlar evden çıkamadıkları için 360 derece videoyla gitmek istedikleri yerlere bir gözlük, bir cep telefonu ya da bir bilgisayar sayesinde gidip orayı deneyimleme imkanı buluyor. Bir merak, ilgi uyandırıp pandemiden sonra tekrar bu mekanları canlı görme isteği uyandırır." değerlendirmesinde bulundu.
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