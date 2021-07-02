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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara, 6 aylık ihracatın da geçen yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Söz konusu değerler hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır." dedi.

Bakan Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bu yılın ilk beş ayında ihracatta sergilenen güçlü performansın, haziran ayında artarak devam ettiğini vurgulayan Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Bu sayede ilk altı ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Söz konusu değerler hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır." diye konuştu.

Muş, son 12 aylık ihracat değerinin 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen "en yüksek 12 aylık ihracat" olduğuna işaret ederek, "Normalleşme adımlarıyla Orta Vadeli Program'da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI ARTTI"

Çiftçisinden sanayicisine tüm girişimcilerin emeğiyle ortaya çıkan bu başarının, kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğinin ürünü olduğunu belirten Muş, şöyle devam etti:

"İthalatımız ise yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 27,5 artarak 126,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca bu dönemde gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına da ulaşılmıştır. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, haziran ayında geçtiğimiz yıla göre 4,8 puan artışla yüzde 87,3'e yükseldi. Ocak-haziran döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yıla göre 7,3 puan artışla yüzde 83,2'ye yükseldi. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız 2021 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,4 azalarak 21,2 milyar dolara gerilemiştir."

Muş, ihracat tutarı kadar, ihracata yönelen firma sayısındaki artışın da ihracatın tabana yayılması açısından sevindirici olduğuna dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısında ihracat yapan firma sayısının yüzde 12 artışla 76 bin 189 olduğunu söyledi.

Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın, geçen yıla göre yüzde 42 artışla 44 milyar dolara yükseldiğini, söz konusu ülkelere yapılan ihracatın, toplam ihracatın yüzde 42'sini oluşturduğunu aktaran Muş, "Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, ikili ticaretimizde Türk lirasının payını artırmaya devam ediyoruz. 2021 yılının haziran ayında Türk lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 15,5 milyar lira olarak gerçekleşmiş olup, bunun 6 milyar liralık kısmı ihracat, 9,5 milyar liralık kısmı ithalat olmuştur." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL TÜKETİM TALEPLERİNİN KARŞILANMASINDA BÜYÜK BİR FIRSAT KARŞIMIZDA DURUYOR"

Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada sosyal hayattan iş dünyasına kadar birçok hususu geri döndürülemez bir şekilde değiştirmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye olarak hazırlıklarımızı, içinde bulunduğumuz asra ve geleceğe damgasını vuracak uzun vadeli bir vizyonla yürütüyoruz." dedi.

Salgın süreciyle, Avrupa da dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerin, üretim yerlerini coğrafi olarak daha yakın bölgelere kaydırarak tedarik ağlarını çeşitlendirme arayışı içine girdiklerini dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, mutant virüsün de etkisiyle Çin-Avrupa rotasında konteyner fiyatları dört katına çıkarken, bölgemizdeki birçok tedarikçi, ülkemize yönelmiştir. Pandemi süreci tüketim taleplerinin ertelenmesine neden olmuştur. Önümüzdeki süreçte pandeminin atlatılmasıyla, uzun süredir ötelenmekte olan küresel tüketim taleplerinin karşılanması noktasında büyük bir fırsat karşımızda durmaktadır. Bu, ihracatımız için büyük bir potansiyeldir. İhracatçımıza düşen, bu fırsatı iyi değerlendirmektir."

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACAT DEĞERİ

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolara, ithalat da yüzde 38,87 yükselişle 22 milyar 661 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığının haziran ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon doları buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Türkiye ve dünya ekonomilerinde etkilerinin sürmesine karşın haziranda, aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat değeri yakalandı.

İthalat da söz konusu dönemde yüzde 38,87 artışla 22 milyar 661 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi yüzde 42,5 artarak 42 milyar 434 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı da yüzde 1,04 yükseldi ve 2 milyar 888 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,8 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 10 milyar 264 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 189 milyon dolarla "tüketim malları", 2 milyar 235 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Haziranda en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 941 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 879 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" ve 1 milyar 550 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 704 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 346 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 268 milyon dolarla İngiltere geldi.

İTHALAT VERİLERİ



Geçen ay en çok ithalat 17 milyar 38 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 387 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 207 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Haziranda en çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 658 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 2 milyar 676 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 2 milyar 236 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 858 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 330 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 920 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 19,12 artarak 199 milyar 567 milyon dolar, ithalat ise yüzde 19,1 artarak 246 milyar 711 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 19,11 yükselişle 446 milyar 278 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,9 olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ'NE GÖRE DIŞ TİCARET



Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat haziranda yıllık bazda yüzde 47,59 artarak 18 milyar 805 milyon dolara, ithalat yüzde 38,28 yükselişle 21 milyar 910 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 0,05 yükselerek 3 milyar 105 milyon doları bulurken, dış ticaret hacmi yüzde 42,43 artışla 40 milyar 715 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 85,8 oldu.

Gümrük idarelerince haziranda tahsil edilen vergiler ise 25 milyar 895 milyon lira olarak hesaplandı.

ŞİRKET VERİLERİ

Haziran itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 949 bin 648, ticari işletme sayısı 660 bin 669, şube sayısı 220 bin 314, anonim şirket sayısı 157 bin 172, kooperatif sayısı 31 bin 480, kolektif şirket sayısı 10 bin 836 ve komandit şirket sayısı 1923 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 32 bin 42, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 224 bin 566 olarak kayıtlara geçti.



