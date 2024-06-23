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        Haberler Bilgi Ekonomi Haziran ayı enflasyon beklenti tahmini anketi paylaşıldı! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı! 2024 Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

        Haziran ayı enflasyon oranı rakamları yakından takip ediliyor. Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere pek çok ekonomik kalemi belirlemede büyük bir rolü olan enflasyon rakamları TÜİK'in yapacağı son dakika açıklamasıyla belli oluyor. Haziran ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. Ankete göre; 12 aylık enflasyon beklentisi geçen yılın Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşte 2024 Haziran ayı enflasyon verisinin ne zaman açıklanacağına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 09:13 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:13
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        • 1

          TÜİK tarafından son dakika açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Haziran ayı enflasyon verileri ile memur ve emekli zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Bu kapsamda gözler "Haziran ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Haziran ayı enflasyon beklentisi tahmini anketine ilişkin detaylar...

        • 2

          TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 9 Mayıs'ta Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

          Mayıs ayı enflasyon tahmininin sorulması üzerine Karahan, şu yanıtı verdi:

          "Enflasyonda zirveyi mayısta göreceğiz. Bu çok net. Zirvenin mayıs ayında olmasının bir sebebi geçen seneden kaynaklanan baz etkisi. Şu anki hesaplamalarımıza göre baz etkisi ve 25 metreküp altındaki ücretsiz doğal gaz kullanımının sona erecek olmasının etkisiyle, diğer fiyat gelişmelerini de göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıstan itibaren de düşmeye başlayacak."

        • 4

          2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

          Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

        • 5

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,75 olasılıkla yüzde 26,00-29,99 aralığında, yüzde 34,89 olasılıkla yüzde 30,00-33,99 aralığında, yüzde 21,57 olasılıkla ise yüzde 34,00-37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,42’sinin beklentilerinin yüzde 26,00-29,99 aralığında, yüzde 35,48’inin beklentilerinin yüzde 30,00-33,99 aralığında, yüzde 24,19’unun beklentilerinin yüzde 34,00-37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 7

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,93 olasılıkla yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 49,06 olasılıkla yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 23,00-26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 8

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,81‘inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 50,88‘inin beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 14,04‘ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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