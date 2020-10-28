Özel günlerde bayramlarda daha çok yapılan baklava açmak, biraz zahmetli bir iştir. Ama bunun kolayı var. Marketlerden aldığınız hazır baklava yufkaları ile gayetle pratik bir şekilde evinizde, sizde baklava yapabilirsiniz. İçinde bol cevizi ve tereyağı ile hazır olanlardan daha güvenli, mısır şurupsuz ve lezzetli baklava yaparak misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

Hazır Yufkadan Baklava İçin Gereken Malzemeler:

10 adet hazır baklava yufkası

1 kâse ceviz

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Yarım limon suyu

Hazır Yufkadan Baklava Yapılışı:

Öncelikle şerbetini hazırlayıp, soğutun.

Şerbet biraz kıvamlı olacak şekilde kaynatın.

Kaynamaya başlayınca limon suyunu sıkarak, orta ateşte 10 dakika kaynatın.

Baklavalık yufkayı tezgâha açın.

Her iki ucundan biraz boşluk bırakın.

İçine ince kıyılmış ceviz veya fındık serpin.

Oklavaya saracağınız kısmı iki kat katlayın

Hafifçe oklavaya sarın.

Büzüştürerek oklavadan çıkarın.

Fırın tepsisine alın.

Bütün yufkaları bu şekilde hazırladıktan sonra, soğuttuğunuz tereyağını her tarafına gelecek şekilde döküp, 185 derece fırında pişirin.

Fırından aldığınız baklavayı, oda ısısında biraz bekletin.

Ilınan baklavayı, soğuk şerbetle buluşturun.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Şerbetini koyu kıvamda olacak şekilde kaynatın.

Tatlınızda ılık olacak.