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Çin'de patlak veren ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ekonomiye de olumsuz yansımış durumda.

Salgının sıfır noktası olan Çin'de başta otomotiv olmak üzere birçok sektör milyar dolarlarca kayıp yaşarken, son olarak hazır giyim markalarının da önemli kayıplar yaşadığı ortaya çıktı.

Alman spor giyim markaları Adidas ve Puma'dan yapılan açıklamalara göre, her iki şirketin de Çin'deki satışları çakılmış durumda.

Açıklamaların ardından Adidas'ın borsada işlem gören hisseleri son bir yılın en kötü seviyesini görürken, şirketin hisse değeri yüzde 6.3, Puma'nın hisse değerinde ise yüzde 3.8 düşüş yaşandı.

Adidas'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin Çin'deki ilk çeyrek satış gelirlerinde 1.14 milyar dolarlık gerileme bekleniyor.

'KISA VADEDE NORMALLEŞME BEKLEMİYORUZ'

Bir diğer Alman spor giyim markası Puma ise, toparlanma sinyallerine rağmen Çin'deki satışlarının koronavirüs salgını öncesindeki seviyeye çıkmasının yakın bir zaman içinde beklemediğini duyurdu.

Şirket açıklamasında, "Çin'de ortaya çıkan ve diğer Asya ülkeleri ile birlikte Avrupa ve ABD'ye de yayılan salgın nedeniyle, kısa dönemde normalleşme beklemiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Adidas ve Puma'nın küresel satışlarının üçte birini Asya'dan sağladığı belirtiliyor. Adidas'ın Çin'deki satışları son bir yılda yüzde 85 oranında düşerken, Puma'dan yapılan açıklamada da Singapur, Malezya, Japonya, Güney Kore ve Avrupa'da satışlarda ciddi oranda gerileme yaşandığı kaydedildi.

Gelişmelerin Adidas'a yeni siparişleri iptal ettirdiği ve şirketin yılın geri kalanında stokları eritmeye çalışacağı bildirildi.