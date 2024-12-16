SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI (4/B) GİRİŞ SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 14 (on dört) Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

GÖREV YERİ: ANKARA

TEŞKİLAT: MERKEZ

POZİSYON / KONTENJAN / ÖĞRENİM

ÇÖZÜMLEYİCİ - SİSTEM PROGRAMCISI (GENEL) LİSANS: 6

ÇÖZÜMLEYİCİ - SİSTEM PROGRAMCISI (VERİ BİLİMİ) LİSANS: 4

ÇÖZÜMLEYİCİ - SİSTEM PROGRAMCISI (SİBER GÜVENLİK) LİSANS: 2

ÇÖZÜMLEYİCİ - SİSTEM PROGRAMCISI (YAZILIM) LİSANS: 2

TOPLAM: 14

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;

Çözümleyici-Sistem Programcısı (Genel) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

Çözümleyici-Sistem Programcısı (Veri Bilimi) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

Çözümleyici-Sistem Programcısı (Siber Güvenlik) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

Çözümleyici-Sistem Programcısı (Yazılım) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavı, sözlü usulle 17/02/2025 – 07/03/2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI (4/B) GİRİŞ SINAVI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ