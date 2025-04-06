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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarının itibar suikastı amaçlı olduğunu ve hukuki yollara başvurulacağını bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.04.2025 - 16:21 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:21
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        Bakanlıktan CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt
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        Bakanlık yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özel'in bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında "Bakan Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef aldığını" belirtti.

        MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin Bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar ifadelere yer verildi:

        "Bu süreçte, Sayın Bakan'ımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakan'ımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakan'ımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

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