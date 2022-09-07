Bakan Nebati'den bir dizi görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hutton ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Nebati, görüşmede ikili ticari ilişkilerin ele alındığını belirterek, "Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Sayın Lord John Hutton ile ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Covid-19 salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık" dedi.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DİREKTÖRÜ İLE BİR ARADA

Bakan Nebati, Lopez ve Kouame ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Nebati, yaptığı açıklamada "Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Sayın Lopez ve bu görevi bir önceki dönem başarı ile sürdürmüş olan Sayın Kouame ile bugün bir araya geldik. Sayın Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca, Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sayın Kouame'ye teşekkür ederim. Sayın Kouame döneminde olduğu gibi Sayın Lopez Direktörlüğünde de iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşıyacağımız konusunda eminim" dedi.