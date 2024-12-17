Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şoklara karşı dayanıklılığımızı artırdık
TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Mehmet Şimşek, "Ekonomide yeniden dengelenmeyi sağladık ve şoklara karşı dayanıklılığımızı artırdık" dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.
"Ekonomide yeniden dengelenmeyi sağladık ve şoklara karşı dayanıklılığımızı artırdık" ifadesini kullanan Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gıdadan eğitime, ulaştırmaya enflasyonda hissedilir yavaşlama başladı. 2025'te de devam edecek" dedi.
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