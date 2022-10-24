Kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Canbert Yerguz’un yönettiği, çekimleri Nevşehir'de gerçekleştirilen 'Hazine', annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru 'Mesut'un yaşadıklarını konu ediniyor.

Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz ve Hasibe Eren'in başrollerini paylaştığı 'Hazine'nin kamera arkasında yaşananlar yayınlandı. Kamera arkasında oyuncuların gülme krizine girmekten dolayı zaman zaman çekimleri zor gerçekleştirdikleri görülüyor.