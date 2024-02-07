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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine'den tahvil ve kira sertifikası ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine'den tahvil ve kira sertifikası ihracı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik Euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 07:40 Güncelleme: 07.02.2024 - 07:40
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        Hazine'den tahvil ve kira sertifikası ihracı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihraçlar, bugün doğrudan satış yöntemiyle 7 Şubat valörlü, 4 Şubat 2024 itfa tarihli olarak yapıldı.

        Buna göre 2 yıl vadeli 779 milyon 443 bin Euro tutarında devlet tahvili ve 2 yıl vadeli 119 milyon 740 bin Euro tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

        Devlet İç Borçlanma Senedi ve Kira Sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün İHS (TC Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla TC Merkez Bankası tarafından iletilecek.

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