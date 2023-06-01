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Hazine 215 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 311,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 215 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Giriş: 01.06.2023 - 07:49 | Güncelleme: ABONE OL
Hazine 215 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
AA

Bakanlık, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine, söz konusu dönemde 311,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 215 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın haziran-ağustos dönemi iç borçlanma stratejisinde, haziranda 57 milyar liralık iç borç servisine karşılık 50 milyar liralık, temmuzda 123,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık, ağustosta 130,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 85 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Hazirandaki iç borçlanmanın 46 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, 2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, temmuzdaki iç borçlanmanın 79 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın ise 84 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosunun ilk ihracı, 1 hazine bonosunun yeniden ihracı ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haziranda 64,8 milyar, temmuzda 143 milyar ve ağustosta 144,8 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 41,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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