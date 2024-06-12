Hazar Ergüçlü, sevgilisi DJ Artz ile tatilde
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile İspanya'da tatil yapıyor
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Son dönemin popüler isimlerinden Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile 5 yıllık birlikteliğini noktaladıktan sonra müzisyen Kutay Soyocak kısa süreli bir aşk yaşamıştı.
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Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz yıl aralık ayında DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Ünlü oyuncu, sevgilisiyle tatile çıktı.
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Ergüçlü ve Çelik, İspanya'nın Malaga şehrinde bulunan tatil beldesi Costa del Sol'a gitti.
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Hazar Ergüçlü, tatil pozlarını sosyal medyada paylaştı.