"Oyunculuk kolay değil"

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"Alev Alev", "Hakan:Muhafız", "Yüksek Sosyete", "Medcezir" gibi projelerde rol alan Hazar Ergüçlü (30), hakkında bilinmeyenleri anlattı. Marie Claire'in bu ayki sayısına konuk olan Ergüçlü, samimi açıklamalarda bulundu.

"BU DURUM BENİ ÜZÜYOR"

Hazar Ergüçlü, "Oyuncu olmak isteyenlere nasıl bir yol önerirsin?" sorusunu cevapladı. Ünlü isim, "Bu işte enstrümanın bedenleri, zihinleri, psikolojileri yani bizzat kendileri olduğunu unutmayıp, oyunculuk yapma kararını buna göre versinler. Fiziksel ve psikolojik olarak çok güçlü ve dayanıklı olunması gereken bir meslek. Son yıllarda dışarıdan kolay bir iş gibi görünmesi beni üzüyor. Sektörümüz eğlenceli ve parıltılı bir dünya gibi ama kamera önü ve arkası zorlukları gözden kaçıyor. Pek çok konuda kendinden ödün vermen gerekiyor. Tek projeyle ‘star’laşmış gibi görünebilirsiniz ama bu geçicidir. Bunu sürdürmek için gerçekten çok emek vermek, istikrarla devam etmek gerekir." açıklamasını yaptı.

"ÜNLÜ OLMAKLA İLGİLENMEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Ünlü olmanın hayatındaki etkilerini de anlatan Ergüçlü, "Ünlü olmakla ilgilenmemeye çalışıyorum. Hayatımda gerçekten değiştirdiği şeyler var ama artık alıştım. Benden bağımsız değil yani bu olgu artık. Eskiden çok isyan ederdim ama artık ‘Hayatım bu benim’ diyebiliyorum sanırım." şeklinde konuştu.