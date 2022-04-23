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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci, 2 gün önce Tom Volf’un yazıp, yönettiği Maria Callas’ın hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik tiyatrosuyla sahnedeydi.

Belluci'yi izlemeye iş ve sanat dünyasından birçok ünlü katıldı. Faruk-Hatice Süren, Bedri Baykam, Berrin-Olgun Zorlu, Sanem Tezman, Hazar Ergüçlü, Birce Akalay, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Yılmaz Erdoğan, Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık gibi isimler gecede yer aldı.

"DÜNYA GÖZÜYLE GÖRMEYE GELDİM"

Gecede yer alan Hazar Ergüçlü, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Hayranıyım. Dünya gözüyle görmeye geldim." dedi.

"İSTEDİĞİNİ GİYİYOR, KARIŞMIYORUM"

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün çok konuşulan giyim tarzıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ergüçlü, "Onun giyim tarzına ben karışmıyorum. Kendisi seçiyor. İstediğini giyiyor. Bence çok yakışıyor." şeklinde konuştu.