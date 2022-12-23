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Hazar Ergüçlü'den 'Onur Ünlü' sorularına yanıt: Konuşulması gereken her şeyi konuştuk - Magazin haberleri

Hazar Ergüçlü: Konuşulması gereken her şeyi konuştuk

Hazar Ergüçlü, beş yıllık ilişkisini noktaladığı Onur Ünlü ile alakalı sorulara, "Konuşulması gereken her şeyi konuştuk. Söylenecek pek bir şey kalmadı. Yeni bir şey yok" şeklinde yanıt verdi

Giriş: 23.12.2022 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hazar Ergüçlü, katıldığı davette basın mensuplarına poz verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a giderken uçakta karşılaştığı Ziynet Sali ile dertleştiği yönündeki haberlerle alakalı konuştu.

    Yaklaşık beş yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Onur Ünlü'den ayrılan Ergüçlü, "Uçakta denk geldik. Tamamen denk gelme yani. Yakın arkadaşız diyebilirim zaten. Her zaman dertleşiriz biz" dedi.

  • "KONUŞULMASI GEREKEN HER ŞEYİ KONUŞTUK"

    Ünlü oyuncu, biten ilişkisi ile alakalı, "Konuşulması gereken her şeyi konuştuk. Söylenecek pek bir şey kalmadı. Yeni bir şey yok yani" şeklinde konuştu.

  • FİKİR AYRILIKLARI AŞKI BİTİRDİ

    Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini sonlandırmıştı. Fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktaladığı konuşulan çiftten Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hâlâ her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.

  • "BİR ARAYA GELİP, KARAR VERDİK"

    Hazar Ergüçlü'nün ardından Ünlü de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü, "Hazar ile devamlı görüşüyoruz. Bugün de kendisiyle görüştük. Olmayınca olmuyor. Bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek, düşünüp karar verdik" şeklinde konuşmuştu.

  • "TRANSPARAN KIYAFETLER GİYMEM İÇİN YÜREKLENDİRİYOR"

    Öte yandan sık sık mutluluk pozları veren çiftin ayrılması şaşırtmıştı. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, ilişkilerini birbirlerine karşı olağanca özgür bir halde sürdürüyordu.

    Örneğin Hazar Ergüçlü, transparan kıyafet giymesine sevgilisinin karşı çıkıp, çıkmadığına yönelik bir soruyu, "Beni aksine Onur yüreklendiriyor, böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum, 'Fazla mı açık acaba?' diyorum, o da 'Hayır, bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" şeklinde cevaplandırmıştı.

    Bu nedenle Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü’nün fikir ayrılığı nedeniyle ayrılması oldukça ilginç olarak yorumlanmıştı.

  • "ÖZEL HAYATIMIZLA GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞAN İNSANLAR DEĞİLİZ"

    Geçen haftalarda Bloomberg HT'de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Onur Ünlü, Altaylı'nın "Özel hayatınızla ilgili çok uğraşıyorlar" yorumu üzerine şunları söylemişti:

    Özel hayatımızla gündeme gelmeye çalışan insanlar değiliz. Buradan bir şey çıkmayınca daha da sinirleniyorlar. Bir sorun olsa belki bir-iki vurup, bırakacaklar bizi ama bilemiyorum.

  • "ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

    Hazar Ergüçlü, daha önce, "Evlilik fikri uzak veya yakın' diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" şeklinde konuşmuştu.

  • "ONUNLA KENDİM OLMAYI ÖĞRENDİM"

    Ünlü oyuncu, "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum" demişti.

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