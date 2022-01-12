Hazal Kaya'nın testi filminin özel gösterimine saatler kala negatif çıktı
Hazal Kaya, birkaç gün önce koronavirüse yakalandığı için başrolde yer aldığı 'Benden Ne Olur'un özel gösterimine katılamayacaktı. Kaya, özel gösterime saatler kala testinin negatif çıkmasıyla geceye katılabildi
Yapımını Medyapım, Ay Yapım, Cj Entertainment'ın üstlendiği, Aslı T. Kızmaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan 'Benden Ne Olur?' için Kanyon Cinemaximum sinemalarında özel bir gösterim gerçekleştirildi. Uzun bir aranın ardından bir araya gelen 'Benden Ne Olur?' oyuncuları ve ekibi merakla beklenen filmi davetlilerle birlikte izledi.
Yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı, 21'inci yüzyılın modern kadınının eğlenceli maceralarını perdeye taşıyacak 'Benden Ne Olur?'un özel gösterimine geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Hazal Kaya, test sonucu negatif gelince organizasyona katıldı ve tüm ekibi sevince boğdu. Gösterim öncesi düzenlenen basın toplantısında Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan, Aslı T. Kızmaz, Selin Şekerci, Elçin Afacan, Cem Belevi gazetecilerin sorularını yanıtladı
Filmde 'Sertab Bal' karakterini canlandıran ünlü yıldız Hazal Kaya: Gelip gelemeyeceğim belli değildi bu sabah azimle negatife döndüm. Bu film tam pandeminin ortasında çekildi, daha aşı yoktu ortada. Hepimiz için umut ışığı oldu aslında o zamanda sete çıkıp çalışıyor olmak. O günden beri de hep umut ışığı gibi hayatımızda bu film. Nihayet vizyona çıkıyor, nihayet insanlarla paylaşabileceğiz çok mutluyuz. Çok tatlı bir kadın hikâyesi. Bana gelen senaryolar arasında ve izlediğim romantik komediler arasında ilk defa bir kadının hayatta yolunu bulmasını, hatalarını, zaaflarını bu kadar açıkça izliyoruz. O yüzden bu işin içinde olmak çok mutluluk verici. Arkadaşım yazdı, arkadaşlarım oynuyor. Bizim için aile işi gibi bir iş. Dediğim gibi umut ışığı ve mutluluk çeşmesi umarım hepiniz için öyle olur.
Onur Tuna: Alışageldiğimiz aşk hikâyelerinden, romantik-komedi işlerinden daha farklı olduğunu düşünüyorum bu işin. Burada çok özgün bir karakter var, onun farkındalığını anlatıyoruz. Benim oynadığım karakter de onun iyi pasörlerinden bir tanesi. Güzel bir film oldu, bence herkes eğlenecek.
Enis Arıkan: Gerçekten şahane bir kadın hikâyesi. Ben dün izleme fırsatı buldum, Hazal'a aşık oldum. Ben her sahnede ağladım. Ağlanacak sahneler olmadığında da ağladım, çünkü Hazal'a çok aşık oldum. Bence şahane bir performans. Dün eve gittiğimde 3 saat konuştuk ve ona neden ağladığımı anlattım. Onun yeteneğine ağladığımı anlattım. Şahane bir iş çıkardığını anlattım. Bu sıkıntılı günlerde filme giden seyircilerin kalbine dokunacağımıza inanıyorum, onları mutlu edeceğimize çok inanıyorum. İyi seyirler diliyorum.
Cem Belevi: Bu kadar kıymetli oyuncu, senarist bir sürü arkadaşımla beraber olmak çok güzel. İlk sinema filmim, çok heyecanlıyım. Herkesin emeğine sağlık.
Selin Şekerci: Biz çok eğlendik, gerçekten çok eğlendik. Umarım izlerken siz de eğlenirsiniz. Hazal'ı o kadar görmediğiniz bir karakterde izleyeceksiniz ki hepimiz en çok ona heyecanlanıyoruz. Hazal'a herkes çok gülecek.
Aslı T. Kızmaz: O kadar şanslı bir kadınım ki. Şu an hissettiğim hissi umarım bir gün herkes hisseder. Ben bu hikâyeyi yazmaya başladığımda ilk gece 11 sayfa yazmıştım ve Enis'e gönderdim. Enis ‘Aslı bunu hemen kitap yapıyoruz' dedi sonra kitap çıktı, Hazal hayatıma girdi. Gerçekten ilk görüşte aşk oldu bizim hikayemiz. Hazal kitabı okudu ve ‘Ben oynayacağım' dedi. Düşünsenize bir kitap yazmışsınız ve Türkiye'nin en yetenekli kadın oyuncularından biri diyor ki ‘Ben oynayacağım'. Buradaki herkesin performansına inanamayacaksınız o kadar iyiler.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Hazal Kaya'nın testi filminin özel gösterimine saatler kala negat/hazal-kaya-nin-testi-filminin-ozel-gosterimine-saatler-kala-negat-3311656
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