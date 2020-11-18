Fikret Ali 1 yaşında

Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdiği dönemde Kaya, "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar almıştı.



Oyuncu da konuyla ilgili "Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii ki, kime benzeyecek? Bu arkadaşa ölüyorum" ifadelerini kullanmıştı.