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        Haberler Magazin Hazal Kaya, masa altında üzüm yiyenleri kıskandı - Magazin haberleri

        Hazal Kaya, masa altında üzüm yiyenleri kıskandı

        Geçtiğimiz haftalarda bel fıtığı ameliyatı olan Hazal Kaya, yeni yılı evinde yatarak karşıladı. Sağlığın önemine dikkat çeken oyuncu; "Sıkıntıdan dudaklarımı yedim, parçaladım gördüğünüz üzere... Masa altına giremediğim için üzüm yeme işi yattı buna biraz canım sıkkın. Görüyorum aranızda üzüm yerken nar kıranlar filan olmuş... Her şeyin başı sağlık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:18
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        Üzüm yiyenleri kıskandı
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        İki çocuk annesi Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için ameliyat masasına yatmıştı.

        "SIKINTIDAN DUDAKLARIMI YEDİM"

        Ameliyat sonrası istirahat eden Hazal Kaya, yeni yılı da evinde karşıladı. Sağlığın önemine dikkat çeken bir mesaj yayımlayan oyuncu; "Nekahat sürecinden bildiriyorum. Sıkıntıdan dudaklarımı yedim, parçaladım gördüğünüz üzere... Masa altına giremediğim için üzüm yeme işi yattı buna biraz canım sıkkın. Görüyorum aranızda üzüm yerken nar kıranlar filan olmuş... Geri bildirim yapın dilekler tuttu mu ne oldu seneye değerlendireceğim diye umuyorum. Her şeyin başı sağlık yaa vallahi" dedi.

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        #hazal kaya

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