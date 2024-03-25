Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya’nın hayatı ve biyografisi

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Hazal Kaya, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul'da doğan Kaya, Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biridir. İlköğretim eğitimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde almıştır. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne girmiş ve eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce birçok reklam filminde ve dizide rol almıştır.

Hazal Kaya Kimdir?

Leyla Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiş Türk dizi oyuncusu ve modeldir. Kaya, avukat bir anne ve babanın çocuğu olarak doğmuştur. İlköğretim eğitimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır. Ardından lise öğrenimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde sürdürmüş, daha sonra ise üniversite eğitimi için İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne kaydolmuştur.

REKLAM Sanata olan ilgisi oldukça küçük yaşlarda başlamıştır. 4.5 yaşında keman, 7 yaşında ise bale dersleri almaya başlamıştır. Lise yıllarında okulun tiyatro kolunda ve korosunda yer alarak sahne deneyimi kazanmıştır. Aynı dönemde modellik kariyerine adım atmış ve çeşitli katalog çekimlerinde yer almıştır. 2006 yılında televizyon kariyerine Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak başlamıştır. 2007 yılında Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynamıştır. Ancak çıkışını, 2011 yılında Show TV'de başlayan ve büyük ses getiren Adını Feriha Koydum dizisiyle yapmıştır. Dizide Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırmıştır.

Sinema sektöründe de yer alan Hazal Kaya, 2011 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi filmiyle beyaz perdede yer almıştır. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan Kaya, Türkiye'de ve yurtdışında büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Özellikle Uluslararası İchaps Ödülleri'nde "dünyanın en etkili isimleri" arasında gösterilen ve birçok ödül kazanan Hazal Kaya, Türkiye'de ve dünya çapında tanınan bir oyuncudur. Ayrıca birçok markanın reklam yüzü olarak da aktif bir şekilde görev almıştır. Hazal Kaya, oyuncu Ali Atay ile ilişki yaşamaktadır.

Hazal Kaya'nın kariyeri boyunca birçok ödül kazandığı gibi Türkiye ve dünya genelinde çeşitli etkinliklerde de övgü almıştır. Dizilerde ve filmlerde sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiren Kaya, genç yaşına rağmen Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Peki, Hazal Kaya nereli? İşte Hazal Kaya hayatı… REKLAM Hazal Kaya Hayatı İstanbullu Hazal Kaya, oyunculuk kariyerine ilk adımını attığı "Acemi Cadı" dizisiyle televizyon ekranlarında görünmeye başladı. Ancak gerçek çıkışını, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle yapmıştır. Bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Kaya, Türk televizyonlarının en popüler yıldızları arasına girmiştir.

Dizi kariyerinin yanı sıra Hazal Kaya, birçok sinema filmi ve reklam filminde de rol almıştır. Oyunculuk yeteneği ve doğal oyunculuk tarzıyla dikkat çeken Kaya, kısa sürede Türk televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir. Kariyerindeki bir diğer önemli dönüm noktası, "Adını Feriha Koydum" dizisindeki başarılı performansıyla gelmiştir. Bu dizideki Feriha karakteriyle genç yaşta büyük bir çıkış yakalayan Hazal Kaya, izleyicilerin gönlünde taht kurmuş ve pek çok ödüle layık görülmüştür.

Sonrasında da farklı projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini başarıyla sürdüren Hazal Kaya, Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri olmaya devam etmektedir. Ali Atay'ın Hazal Kaya ile tanışmasına vesile olan ancak henüz çekilmemiş olan sinema filmi ise ikilinin aşk hikayesine ilginç bir başlangıç noktası oluşturmuştur. Atay, verdikleri röportajda ilişkilerinin nasıl başladığını anlatırken, yazdığı senaryo ile Hazal Kaya'nın hayatının kesiştiğini belirtmiştir. REKLAM İkilinin ilişkisi, önce bir film projesi üzerinden tanışmalarıyla başlamış, ancak zamanla aralarında derin bir bağ oluşmuştur. Atay, bu ilişkiyi "aşkın daha kuvvetli, başka türde, büyük bir şeye dönüştüğü" şeklinde tanımlamıştır. Yaş farklarının önemli olmadığını vurgulayarak, Hazal Kaya'nın gençliği ve kendisinin olgunluğu arasındaki dengeyi belirtmiştir. İkilinin birbirine duyduğu derin sevgi ve saygı, ilişkilerini güçlü kılan unsurlar arasında yer almaktadır. Her iki taraf da ilişkilerini doğal akışına bırakarak, geleceği düşünmeden birlikte mutlu anların tadını çıkarmaktadır. Henüz çekilmemiş olan film projesi ise ikilinin ilişkisinin temelini oluşturan ilginç bir detay olarak kalacaktır.

Diziler: 2006 Sıla

2006 Taşların Sırrı

2006 Acemi Cadı

2007-2008 Genco

2008-2010 Aşk-ı Memnu

2011-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2011-2012 Adını Feriha Koydum

2012 Son Yaz-Balkanlar 1912

2013 A.Ş.K.

2015 Maral: En Güzel Hikayem

2017 Utanmazlar Filmler: 2011 Çalgı Çengi

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2011 Ay Büyürken Uyuyamam

2012 Bu Son Olsun

2013 Mavi Dalga

2014 İtirazım Var

2016 Kırık Kalpler Bankası Reklam filmleri: 2006 Tofita

2007 Nescafé

2007 Molped

2007 Turkcell

2008 Eti Burçak

2010 Penti

2012 Bingo

2014 Lux Arabia Hande Erçel’in hayatı ve biyografisi Devrim Özkan kimdir?