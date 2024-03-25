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        Haberler Yaşam Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel’in hayatı ve biyografisi

        Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel’in hayatı ve biyografisi

        Hande Erçel, Türk oyuncu ve modeldir. Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri olan Erçel, başarılı oyunculuk performansları ve güzelliği ile geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Televizyon kariyerindeki en önemli adımı, Kanal D'de Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide Selin Yılmaz karakterini oynamasıyla atmıştır. Bu dizide Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan gibi tanınmış oyuncularla birlikte yer almıştır. Peki, Hande Erçel nereli? İşte Hande Erçel hayatı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:41
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        Hande Erçel'in hayatı ve biyografisi
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        Oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda çeşitli dizi ve projelerde yer alarak kendini kanıtlamıştır. Kariyerine oyunculuk öncesinde model olarak başlamış ve uluslararası bir yarışmada başarılı olmuştur. Daha sonra oyunculuk alanında adını duyurarak birçok projede rol almıştır. Hande Erçel, Türkiye'de ve yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü bir oyuncudur. Peki, Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında?

        Hande Erçel Kimdir?

        Hande Erçel, Türk oyunculuk ve modellik kariyeriyle tanınan bir isimdir. 24 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine adımını attığı dizi olan "Çılgın Dershane Üniversitede" ile 2014 yılında başlamıştır. Ancak bu dizi sadece beş bölüm sürmüştür. Daha sonra "Hayat Ağacı" adlı dizide Selin Karahanlı karakterini canlandırmıştır. Bu dizide İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, ve Kenan Bal gibi deneyimli oyuncularla birlikte rol almıştır.

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        2015 yılında, Miss Civilization of the World yarışmasına katılmış ve Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci olmuştur.

        Hande Erçel Hayatı

        Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce, 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitim almış ve aynı dönemde Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yapmıştır.

        2012 yılında, uluslararası platformda düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasına katılarak Azerbaycan'da yapılan yarışmada ikinci olmuştur. Oyunculuk kariyerine ise 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle başlamıştır. Aynı yıl içinde "Hayat Ağacı" adlı dizide Selin Karahanlı karakterini canlandırarak İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, ve Kenan Bal gibi deneyimli oyuncularla birlikte rol almıştır.

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        2015 yılında ise "Güneşin Kızları" adlı dizide Selin Yılmaz karakterini canlandırmıştır. Bu dizide Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, ve Burcu Özberk gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Hande Erçel, 2017-2020 yılları arasında Harika Uygur Chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu ve İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini sürdürmüştür. Bugün Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından biri olarak tanınmaktadır.

        Diziler:

        • Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020
        • Azize / 2019
        • Halka / Müjde Akay / 2018
        • Siyah İnci / Hazal / 2017
        • Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017
        • Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016
        • Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014
        • Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014
        • Çalıkuşu / 2013 / Zahide
        • Tatar Ramazan / 2013

        Filmografi:

        • 2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu
        • 2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu
        • 2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu
        • Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu
        • 2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu
        • 2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu
        • 2017 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu

        Reklam:

        • 2016 L'Oréal Paris Casting Creme Gloss
        • 2017 Defacto Çuk Oturur mükemmel Durur

        Ödülleri ve adaylıkları:

        • 2012 Miss Civilization of Turkey Birincilik
        • Miss Civilization of The World İkincilik
        • 2015 42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar - Güneşin Kızları
        • Kazandı
        • En Yakışan Çift (Selin & Ali) Adaylık
        • 2016 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu
        • Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
        • KTÜ Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu
        • İMK Sosyal Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Aşk Laftan Anlamaz Adaylık
        • 2017 1.Müzikonair Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık
        • KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Dizi Çifti (Hayat & Murat) Adaylık
        • Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu
        • Türkiye Çocuk Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık
        • Türkiye Gençlik Ödulleri En İyi Kadin Dizi Oyuncusu
        • İstanbul Moda Rehberi Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu
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