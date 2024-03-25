Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel’in hayatı ve biyografisi

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Oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda çeşitli dizi ve projelerde yer alarak kendini kanıtlamıştır. Kariyerine oyunculuk öncesinde model olarak başlamış ve uluslararası bir yarışmada başarılı olmuştur. Daha sonra oyunculuk alanında adını duyurarak birçok projede rol almıştır. Hande Erçel, Türkiye'de ve yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü bir oyuncudur. Peki, Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında?

Hande Erçel Kimdir?

Hande Erçel, Türk oyunculuk ve modellik kariyeriyle tanınan bir isimdir. 24 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine adımını attığı dizi olan "Çılgın Dershane Üniversitede" ile 2014 yılında başlamıştır. Ancak bu dizi sadece beş bölüm sürmüştür. Daha sonra "Hayat Ağacı" adlı dizide Selin Karahanlı karakterini canlandırmıştır. Bu dizide İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, ve Kenan Bal gibi deneyimli oyuncularla birlikte rol almıştır.

REKLAM 2015 yılında, Miss Civilization of the World yarışmasına katılmış ve Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci olmuştur. Hande Erçel Hayatı Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce, 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitim almış ve aynı dönemde Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yapmıştır. 2012 yılında, uluslararası platformda düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasına katılarak Azerbaycan'da yapılan yarışmada ikinci olmuştur. Oyunculuk kariyerine ise 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle başlamıştır. Aynı yıl içinde "Hayat Ağacı" adlı dizide Selin Karahanlı karakterini canlandırarak İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, ve Kenan Bal gibi deneyimli oyuncularla birlikte rol almıştır.

REKLAM 2015 yılında ise "Güneşin Kızları" adlı dizide Selin Yılmaz karakterini canlandırmıştır. Bu dizide Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, ve Burcu Özberk gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Hande Erçel, 2017-2020 yılları arasında Harika Uygur Chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu ve İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini sürdürmüştür. Bugün Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından biri olarak tanınmaktadır. Diziler:

Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020

Azize / 2019

Halka / Müjde Akay / 2018

Siyah İnci / Hazal / 2017

Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017

Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016

Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014

Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014

Çalıkuşu / 2013 / Zahide

Tatar Ramazan / 2013 Filmografi: 2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu

2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu

2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu

Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu

2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu

2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu

2017 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu Reklam: 2016 L'Oréal Paris Casting Creme Gloss

2017 Defacto Çuk Oturur mükemmel Durur Ödülleri ve adaylıkları: 2012 Miss Civilization of Turkey Birincilik

Miss Civilization of The World İkincilik

2015 42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar - Güneşin Kızları

Kazandı

En Yakışan Çift (Selin & Ali) Adaylık 2016 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu

Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

KTÜ Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu

İMK Sosyal Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Aşk Laftan Anlamaz Adaylık

2017 1.Müzikonair Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık

KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Dizi Çifti (Hayat & Murat) Adaylık

Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu

Türkiye Çocuk Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık

Türkiye Gençlik Ödulleri En İyi Kadin Dizi Oyuncusu

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