"FİKO HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRDİ"

"Fiko hayatımda çok şey değiştirdi." ifadelerini kullanan Kaya, "Daha cesur hissediyorum. Daha her şeyi yapabilir buluyorum kendimi. Bir de çok tatlı bir tip. Sıfır bir şey geliyor dünyaya. Önce 'Bunu hayatta tutmalıyım' başlıyor. Sonra öğreniyor... Bu çok keyifli bir yolculuk. İnsanlara karşı daha yumuşadım. Eskiden çok sinirleniyordum." diye konuşmuştu.