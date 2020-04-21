"İKİNCİ ÇOCUK GELEBİLİR"

Bir tane daha olabilir. Hemen iki de gelebilir, çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu. Telaş da yapmadım hiç. Çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf.