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Korkutan paylaşım! Ünlü oyuncu Hazal Kaya: 9'a 3 tansiyonla evde baygın yatıyorum - Son dakika magazin haberleri

Hazal Kaya: 9'a 3 tansiyonla evde baygın yatıyorum

Bir süredir sosyal medyadan uzak olan Hazal Kaya, sağlık problemleri yaşadığını dile getirdi. Konuyla alakalı konuşan oyuncu, "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum." dedi

02.09.2022 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 6 Şubat 2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Hazal Kaya (31) ile Ali Atay (46), aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

  • Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

    Hazal Kaya, önceki gün yayınladığı gönderi ile suskunlıuğunu bozdu. Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen Kaya, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyaya ara verdiğini ifade etti.

  • "FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

    Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm." şeklinde konuştu.

  • "KISKANÇLIĞIMIN BAZI SEBEPLERİ VAR"

    Öte yandan ikinci kez anne olmayı çok istediğini dile getiren ve kız bebek arzulayan Kaya, daha önce eşi Ali Atay'a olan aşkından, oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri anlatmıştı.

    İşte Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    *Birine saygısızlık yaptığını gördüğüm insan gözümde biter.

    *Batıl inancım o kadar çok ki, yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, içerim...

    *Benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Böyle yanak yanağa fotoğrafa çok sinirleniyorum. Yersiz samimiyete çok sinir oluyorum. Zaman zaman çok kıskancım, zaman zaman da 'Bu niye böyle?' diyeceğiniz kadar soğukkanlı dururum.

  • "ÇOK FAZLA TAKINTIM VAR"

    *Gece 1'de uyanıp, beni gördüğünde 'Anne günaydın' diyor. 'Oğlum asla gün aymadı, şu an o saat değil.' diyorum.

    *Bütün küfürler benim bebeklerim, çok seviyorum.

    *Çok fazla takıntım var. Mesela Ali ile markete gittik, arabalarımızı aynı otoparkta aynı yere koyuyoruz. Doluysa çok sinirleniyoruz.

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