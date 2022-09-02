"KISKANÇLIĞIMIN BAZI SEBEPLERİ VAR"

Öte yandan ikinci kez anne olmayı çok istediğini dile getiren ve kız bebek arzulayan Kaya, daha önce eşi Ali Atay'a olan aşkından, oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri anlatmıştı.

İşte Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

*Birine saygısızlık yaptığını gördüğüm insan gözümde biter.

*Batıl inancım o kadar çok ki, yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, içerim...

*Benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Böyle yanak yanağa fotoğrafa çok sinirleniyorum. Yersiz samimiyete çok sinir oluyorum. Zaman zaman çok kıskancım, zaman zaman da 'Bu niye böyle?' diyeceğiniz kadar soğukkanlı dururum.