"KENDİ GÜCÜMÜN FARKINA VARDIM"

Öte yandan daha önce aşk hayatı ile ilgili konuşan Hazal Filiz Küçükköse, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Biraz kendi gücümün farkına vardım, sakinleştim ama bir ilişkim olacaksa da birbirimizi anlayabileceğimiz, aynı bakış açısı olan bir ilişkiye de açığım." ifadelerini kullanmıştı.