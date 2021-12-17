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Hazal Filiz Küçükköse'nin dekolte tercihi

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, dün akşam gerçekleşen bir ödül töreninde boy gösterdi. Dekolteli bir büstiyer giymeyi tercih eden Küçükköse, geceye kıyafetiyle damga vurdu

17.12.2021 - 15:54 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz akşam GQ Türkiye 2021 Men of The Year ödül törenine katıldı. 

  • Son bir yıldır aynı tarz roller geldiği için projeleri kabul etmeyen Küçükköse, kıyafet seçimiyle dikkat çekti. 

  • 33 yaşındaki oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah büstiyeriyle geceye adeta damga vurdu. Hazal Filiz Küçükköse'nin kıyafeti seçimi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü ismin, tercihini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de yer aldı.

  • "DİRENİYORUM!"

    Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse, "Projelerle ilgili aslında son bir yıldır dayanıyorum. Aynı tarzda karakterler geliyor. Başka şeyler oynamak için direniyorum. Direncimin kırılmasına az kaldı. Her türlü karakteri oynarım ama bir karakterde çok iyi oynadığınız zaman üstünüze yapışıyor. Yapımcılarda o karakterdeki gücü insanları etkileme gücünü gördüğü için biraz daha önyargılı bakıyorlar. Aslında birazda bundan muzdaribim. Pandemiden sonra gelen bütün teklifler hep bu çizgide geldi." demişti.

  • "ADRENALİNİ SEVİYORUM"

    Aksiyon tarzı bir projede yer almak istediğini ifade eden Küçükköse, "Vurdulu, kırdılı olsun. Biraz ajan işi olsun, sınırları biraz zorlasın. İçinde aksiyonun olduğun bir proje olsun. Adrenalini seviyorum." açıklamasını yapmıştı.

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