"DİRENİYORUM!"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse, "Projelerle ilgili aslında son bir yıldır dayanıyorum. Aynı tarzda karakterler geliyor. Başka şeyler oynamak için direniyorum. Direncimin kırılmasına az kaldı. Her türlü karakteri oynarım ama bir karakterde çok iyi oynadığınız zaman üstünüze yapışıyor. Yapımcılarda o karakterdeki gücü insanları etkileme gücünü gördüğü için biraz daha önyargılı bakıyorlar. Aslında birazda bundan muzdaribim. Pandemiden sonra gelen bütün teklifler hep bu çizgide geldi." demişti.