Hazal Çağlar'ın eski aşkı ortaya çıktı: daha önce Abdülkerim Bardakçı ile sevgiliymiş
Ünlü oyuncu Hazal Çağlar'ın, Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydın ile yeni bir ilişkiye başlamasının ardından, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakçı ile 2017'de Samsunspor'da oynadığı dönemde yaşadığı aşkla gündeme geldi
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Ünlü oyuncu Hazal Çağlar'ın aşk hayatı, son dönemde dikkatleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz günlerde, Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydın ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıkan Çağlar, bu kez geçmişteki ilişkisiyle gündemde.
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Hazal Çağlar'ın, 2017'de Samsunspor'da oynarken Abdülkerim Bardakçı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
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O dönemde Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın futbolcusu Abdülkerim Bardakçı ile yaşadığı ilişki, eski fotoğraflarla gün yüzüne çıktı.
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Hazal Çağlar ile Samet Akaydın'ın aşkı, 22 Ekim'de Çağlar'ın sosyal medya paylaşımına Akaydın'ın Sivasspor maçı sonrasında yaptığı kırmızı kalp yorumuyla netlik kazanmıştı.