Hayko Cepkin (d. 11 Mart 1978, İstanbul),Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve piyanisttir.

Ermeni kökenli Yozgatlı bir ailede dünyaya gelen Hayko Cepkin, Özel Getronagan Ermeni Lisesi'ni bitirdikten iki sene sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde şan, solfej ve piyano dersleri aldı. Çeşitli yerlerde de piyano ve armoni dersleri gördükten sonra da 1997 yılında profesyonel müzik kariyerine başladı. İlk albümü Sakin Olmam Lazım ile iyi bir çıkış yapan Hayko, ikinci albümü Tanışma Bitti ile de hayran kitlesini arttırdı. 3. albümü Sandık ile daha geniş alanlara yayıldı.

İlk albümü olan Sakin Olmam Lazım'ı albümleri arasında saymayan Hayko Cepkin, demo olarak nitelendirdiği albümünün konusunu kendi ile alakalı olarak açıklıyor.

İkinci albümü Tanışma Bitti daha profesyonel bir yapıya sahip. Hayko Cepkin, "Tanışma Bitti"nin konusunu "korku" olarak belirledi ve insanların korkuları ile yüzleşmeleri gerektiğini işledi.

Üçüncü albümü Sandık'ın konusu ise, "ölüm" yani kaçınılmaz gerçek. Hayko Cepkin'in son albümü ise 'Aşk' konulu 13 Kasım 2012 çıkışlı Aşkın Izdırabını... albümüdür. 2016'da çocukluğunda dinlediği şarkıları kendine has tarzıyla yorumladığı Beni Büyüten Şarkılar Vol.1 isimli albümünü yayınladı.

Hayko Cepkin, Kurban, Öztürk, Birol Namoğlu, Ogün Sanlısoy, Aylin Aslım, Koray Candemir ve Demir Demirkan gibi isimlerle sahneyi paylaşmıştır. Çalıştığı isimlerin bazılarının albümlerine düzenleyici olarak katkıda bulundu.

Son olarak da Murathan Mungan'ın Söz Vermiş Şarkılar adlı albümünde Aylin Aslım'ın seslendirdiği "Kimdi Giden" (Yeni Türkü'nün Dünyanın Kapıları albümünde "Terkeden" adıyla yer almıştı) adlı bir Yeni Türkü bestesini düzenledi ve Ogün Sanlısoy ile "Korkma" adlı şarkıyı seslendirdi. Ayrıca Sanlısoy'un albümünde yer alan "Kaybettik Severken" parçasında klavye performansı yer aldı.

Bu sırada evinin odasında kaydettiği bestelerini hayata geçirme kararı aldı ve 29 Haziran 2005'te Sakin Olmam Lazım adlı albümü piyasaya sürüldü. 2007 yılında da projelerini devam ettirdi ve Tanışma Bitti adındaki ikinci çalışmasını oluşturdu. Teoman'ın "Gökdelenler" şarkısını, 3 Hürel grubunun Saygı albümünde "Ağlarsa Anam Ağlar" adı parçayı ve son olarak Cem Adrian'nın Emir adlı albümündeki "Kelebek" parçasını kendi tarzında yorumlamıştır.

Gökçe Dinçer ile "Aklım Giderken", Serap Yağız ile "Hoşgeldin Güneş" adlı parçalarda düet yapmıştır. Nilüfer'in 3 Şubat 2011 tarihinde çıkardığı 12 Düet adlı albümünde Hayko ile Nilüfer "Aşk Kitabı" adlı parçayı beraber söylemişlerdir.

Kurtalan Ekspres'in Göğe Selam albümünde Barış Manço, Cem Karaca, Bahadır Akkuzu'ya ithafen okunan şarkılar içinde Barış Manço'nun "Yeni Bir Gün" şarkısını seslendirdi. Kurtalan Ekspres'in Göğe Selam II adlı albümünde Cem Karaca'nın "Maden Ocağı" adındaki parçasını seslendirdi. Son olarak Ahmet Kaya anısına 2014 yılında piyasaya sunulan ...Bir Eksiğiz isimli albümde Memleket Hasreti isimli parçayı kendi yorumunu katarak seslendirmiştir.