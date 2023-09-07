Hayatın ilginç bir macera olduğunu kanıtlayan 21 fotoğraf
Rutin hayattan çıkmanın en keyifli yollarından biri, yaşamın ilginç sürprizleri olabilir. Bu küçük sürprizler kısa bir an için bile olsa gülümseterek, hayatın farklı deneyimleri hakkında bize bilgi verebilir.
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"Birbirine kaynamış üç ayıcık jelibonu buldum."
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"Antik bir kitapta 1894 yılına ait bir çiçek aşısı kaydı buldum."
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"Son derece küçük bir salyangoz buldum."
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- 4
"Pokevan'lı bir Pokemon süper hayranı."
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"Japon sakızı, daha sonra sakızı atmak için bir kağıt parçasıyla birlikte geliyor."
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"Kızımın çarşafındaki desen bebek monitöründe görünmüyor."
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- 7
"Antep fıstığının içinde fıstık buldum."
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"Işıkları maviye ayarladığımda sarı tenis topum odamda gerçek dışı görünüyor."
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"Bu kapı kolları muayene odalarına yerleştirildi."
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"Bir süpermarkette diğerleri arasında bulunan bu "mavi" yeşil bezelye."
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"Ne olduklarını bile bilmediğim bu küçük dal/çiçek parçaları makas şeklinde yere düştü."
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"Bu sucuk dudağa çok benziyor."
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"Yatak çerçevesinin güneş ışığına maruz kalan köşesi son 4 yılda renk değiştirdi."
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"Bu yolcu gemisi şehirdeki bir binaya benziyor."
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"Eşofman farklı ülkelerde farklı beden ölçülerini gösteriyor."
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"Bu adam jet skisini motosiklete dönüştürdü."
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"Indianapolis şehir merkezindeki bu umumi tuvalet."
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"Büyüteç dahil olan bu alışveriş sepeti."
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"Bu ketçap şişesinin üstünde ketçabın çölün ortasında durduğu bir resmi var."
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"Bu McDonald's Burger, gelişigüzel bir şekilde atılmış bir et parçası yerine reklamdakine benziyor."
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"Yerel süpermarketim, kendi bitkilerini yetiştiriyor."
Kaynak: Reddit
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